Казахстанские десантницы покорили Гималаи

В сложных условиях высокогорья девушки показали лучшие результаты в выполнении парашютных прыжков на точность приземления на ограниченную площадку

Фото: пресс-служба МО РК

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК ефрейторы Балжан Мусатаева и Маржан Сайранова выполнили сложные прыжки в предгорье Гималаев на учениях «КазИнд-2024», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Высота – 3 200 метров над уровнем моря, вокруг – завораживающие горные пейзажи, за спиной – парашют, оружие и снаряжение, цель – выполнить боевую задачу. Так, казахстанские десантницы демонстрируют высокую выучку и боеготовность.

В составе воинского контингента на учении «КазИнд-2024» выполняет задачи группа парашютистов Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Республики Казахстан. Среди них две девушки – парашютист-инструктор ефрейтор Балжан Мусатаева и санитарный инструктор взвода материально-технического обеспечения войсковой части 61993 ефрейтор Маржан Сайранова.

В сложных условиях высокогорья девушки показали лучшие результаты в выполнении парашютных прыжков на точность приземления на ограниченную площадку.

«Прыжки на точность выполняются на специальных парашютных системах типа «крыло», имеющих высокую степень устойчивости и управляемости в различных режимах снижения, одиночно и группами – как правило, с высот от 1 200 до 4 000 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что прыжки на точность – один из самых старых видов парашютного спорта, зародившийся вместе с управляемыми парашютами, но он же и самый сложный, потому что с модернизацией парашютных систем меняются размеры площадки и допустимые нормы отклонения. Мы с ефрейтором Мусатаевой приземляемся прямо в центр ограниченной площадки», – рассказывает ефрейтор Маржан Сайранова.

За плечами ефрейтора Балжан Мусатаевой более сотни прыжков с разными типами парашютных систем. Совсем недавно, выполнив программу, она получила звание парашютист-инструктор. Маржан Сайранова – начинающий парашютист. Это ее первые международные учения, и она, по словам старшего парашютной команды подполковника Ержана Толепулы, показывает великолепные результаты.

Напомним, что учения «КазИнд- 2024» проводятся с 30 сентября по 13 октября на базе учебного центра «Сурья», расположенного близ города Аули в северной части Индии. В них принимает участие сводная рота из состава военнослужащих регионального командования «Юг» Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК.

В ходе учения военнослужащие двух контингентов делятся опытом горной подготовки и выполняют совместные задачи по антитеррористической безопасности. На этапе десантирования военнослужащие Десантно-штурмовых войск Казахстана совместно с индийскими коллегами совершают прыжки с парашютом в сложнейших условиях горной местности.