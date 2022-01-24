Казахстанские домбристы победили в конкурсе в Испании

Скриншот с видео
Казахстанские домбристы Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз победили в инструментальном конкурсе в Испании. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Ребята набрали 95 баллов из 100 возможных в международном дистанционном конкурсе инструментальных исполнителей Music box.
Ранее молодые таланты сообщали, что их работа участвует в финале конкурса в Испании, обещая опубликовать ролик
после объявления результатов. И вот теперь казахстанцы, да и все поклонники Темирлана и Ерната могут наслаждаться их потрясающим видео на странице в Instagram.
Отметим, что это не первая победа творческого дуэта – в мае 2021 года он занял первое место в международном конкурсе Golden Time Talent в Великобритании.
Темирлану в 2021 году была присуждена государственная стипендия Первого Президента РК – Елбасы в области культуры. Кроме того, Олжабай, так же как и Ернат Наурыз, в прошлом году стал лауреатом государственной молодежной премии «Дарын».