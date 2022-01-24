Казахстанские домбристы победили в конкурсе в Испании

Культура
Екатерина Елисеева
Скриншот с видео
Казахстанские домбристы Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз победили в инструментальном конкурсе в Испании. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Ребята набрали 95 баллов из 100 возможных в международном дистанционном конкурсе инструментальных исполнителей Music box.

Ранее молодые таланты сообщали, что их работа участвует в финале конкурса в Испании, обещая опубликовать ролик после объявления результатов. И вот теперь казахстанцы, да и все поклонники Темирлана и Ерната могут наслаждаться их потрясающим видео на странице в Instagram.

Отметим, что это не первая победа творческого дуэта – в мае 2021 года он занял первое место в международном конкурсе Golden Time Talent в Великобритании.

Темирлану в 2021 году была присуждена государственная стипендия Первого Президента РК – Елбасы в области культуры. Кроме того, Олжабай, так же как и Ернат Наурыз, в прошлом году стал лауреатом государственной молодежной премии «Дарын».

Популярное

Все
Витаминный конвейер с пригородных полей
Задействованы возвращенные активы
Выпуск меди возрастет
Определены новые подходы
Завершить уборку в срок
Аль-Фараби и геометрия будущего
В Приаралье газифицировано еще одно село
Борьба за жизнь
«Кайрат» сыграет с «Левски»
Поединки без границ
Феномен или легенда?
Чтобы лето было счастливым
Чтобы научиться говорить – нужно говорить
После отпуска тоже есть жизнь
«Для вас поет Алибек Днишев!»
Симфония родных просторов
Когда кость превращается в холст...
Импрессионисты кочевого мира
«Зеленое сердце» Семея
Ошибки – это часть обучения
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае
Мощные лесные пожары бушуют во Франции, Италии и Испании
«Затонувший лес» станет ближе
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
Испания впервые объявила ЧП из-за лесных пожаров
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог

Читайте также

Аида Балаева поздравила лауреатов международных музыкальных…
Казахстанцы выступили в Иордании
Под знаком большого искусства
Люблю тебя, Сарыарка!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]