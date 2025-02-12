Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

Мужская команда показала третий результат в эстафете 4 по 7,5 километра.

Медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев.

Первое место заняла сборная Китая. Серебряную медаль завоевали японцы.

Добавим, что ранее в женской эстафете казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала. В напряженной борьбе с сильными соперниками Камила Елгазинова, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина показали отличную командную работу.