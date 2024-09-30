Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике

Образование
180
Гульмира Кунапия
корреспондент

В Греции завершился самый крупнейший чемпионат по робототехнике FIRST Global Challenge

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Школьники из РК стали лидерами сразу по нескольким направлениям и завоевали главную победу среди 190 стран мира, передает Kazpravda.kz 

В состав команды вошли ученики НИШ ФМН Алматы: Ердаулет Тургенбаев, Әлфия Байжақып, Нуржан Кокеев, Досжан Дайран и Кадылбек Дастан. Тренеры — Асылбек Мурзахметов, Нурдаулет Досмагамбет и Дулат Байтуленов.

Помимо золотой медали в номинации Grand Challenge Award и рекордного количества баллов в играх, копилка сборной пополнилась двумя серебряными медалями в высших судейских номинациях FIRST Global International Excellence имени А. Эйнштейна и Robots Skills Challenge за выдающиеся инженерные разработки. Также серебряную медаль в номинации Outstanding Supporter им. Аль-Хорезми получил отечественный Общественный Фонд USTEM FOUNDATION за поддержку молодых инженеров.

«Мы очень рады, что смогли в очередной раз побить рекорд соревнований и завоевать золотую медаль для нашей страны. Ни одна страна в мире не может похвастаться двухкратным чемпионством, в то время как мы уже третий год подряд с большим отрывом добиваемся победы. Стоит отметить, что состав сборной ни разу за эти годы не повторялся, и честь страны ежегодно защищают разные дети, которых мы отбираем на национальных этапах», — поделился тренер сборной и со-основатель фонда Асылбек Мурзахметов.

Напомним, Казахстан одержал победу в 2022 году в Женеве и в 2023 году в Сингапуре. Национальная сборная была сформирована в рамках отборочных этапов олимпиады по робототехнике, прошедших при поддержке РНПЦ «Дарын», Министерства просвещения РК и акимата Алматы.

FIRST Global Challenge – это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который ежегодно проводится в разных странах. Это третья победа казахстанских школьников на столь престижном инженерном соревновании.

#победа #школьники #чемпионы #робототехника

Популярное

Все
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Новый премьер Японии решил распустить парламент
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Потерявшихся в горах граждан Латвии нашли полицейские в области Жетысу
Даурен Косанов назначен заместителем министра обороны Казахстана
Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Число жертв урагана «Хелен» в США превысило 100 человек
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
«Жүз жаса!»: сколько казахстанцев прожили свыше 100 лет
Крупнейший мультилокационный хакатон пройдет в Казахстане
Пять золотых медалей завоевал Казахстан на кубке Азии по стендовой стрельбе
Мощные ливни обрушились на Непал
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
YDA Group построила 20 домов для пострадавших от наводнения
Тело бывшего бойца ММА нашли среди мусорных контейнеров в Актау
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Скляр встретился с представителями China Datang Corporation
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Скрытые патрули появятся на дорогах Костанайской области
Как распознать мошенников при трудоустройстве за границу, рассказали в ООН
Малоизвестные факты о студенческих годах Каныша Сатпаева обнаружены в Томске
На благо страны
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
Астанинское дежавю
Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Аманжол Кошанов – легенда экономической науки
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономики Костанайской области
В Атырауской области не хватает более 180 медицинских работников
«Барыс» уволил главного тренера Дэвида Немировски - Источник
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности

Читайте также

Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу…
Новые требования к электронным учебникам введут в Казахстане
Токаева ознакомили с работой лицея-интерната «Білім-Инновац…
«Болашак» предупредил казахстанских студентов в США о надви…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]