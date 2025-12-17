В городе Шаоян КНР в рамках «2025 China Grand Final» прошёл международный чемпионат BRICS Skills Competition, по итогам которого казахстанская команда заняла призовое место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В чемпионате приняли участие 82 команды из Казахстана, Китая, Индии, России, Бангладеш, Лаоса, Ганы, Нигерии, Руанды и Южной Африки.

В министерстве отметили, что данный чемпионат является важной международной площадкой для оценки современных технологий и цифровых компетенций будущих специалистов.

Благодаря высокому уровню технической подготовки и слаженной командной работе казахстанская команда вошла в число лучших. В международном финале по направлению BRICS-FS-16 / Internet of Things (Интернет вещей) команда, представлявшая Казахстан, завоевала бронзовую медаль.

«Это достижение является наглядным подтверждением того, что отечественные организации технического и профессионального образования готовят специалистов в соответствии с международными стандартами», — отметила заместитель директора Департамента технического и профессионального образования Минпросвещения Акзира Касымова.

Призёрами стали студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова — Сундет Баянов, Ануар Рамазан, руководитель команды — Адилбай Жаксылык.

В ходе международного финала участники выполняли сложные практические задания по направлению «Интернет вещей», продемонстрировав профессиональные навыки в проектировании, программировании и интеграции смарт-систем.