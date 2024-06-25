Казахстанские театры готовятся к завершению сезона

Творческие коллективы по всей стране подготовили особые номера для финальных выступлений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане театры завершают театральный сезон 2024 года, представляя зрителям премьеры и популярные постановки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Так, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая завершил свой 90-й юбилейный сезон новой постановкой романтического балета Х. Левенсхольда «Сильфида».

Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова отметил закрытие сезона юбилейным гала-концертом, посвященным 90-летию театра.

Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова закроет свой 98-й сезон. 25 июня зрителям представят спектакль «Қозы Көрпеш - Баян Сулу».

28 июня Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии завершит свой 92-й сезон постановкой «Инь-Янь».

Спектакль «Человек-подушка» 30 июня завершит 44-й сезон Республиканского академического немецкого драматического театра.

Талдыкорганский драматический театр имени Бикен Римовой завершит 48-й сезон премьерой спектакля «Медаль» К. Тилеухана. Произведение будет представлено зрителям 29 и 30 июня.

Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» закроет 11-й сезон 13 июля. Там состоится премьера оперы «Вольный стрелок».

Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева завершит свой 33-й сезон премьерой спектакля «Қарагөз» 14 июля.

31 июля Казахский Государственный Академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова закроет свой 78-й сезон премьерой спектакля «Ұлпан».

В Минкультуры отметили, что множество премьер и успешные постановки подтверждают высокий уровень театрального искусства в стране и обещают новые интересные проекты в следующем сезоне.

