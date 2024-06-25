Казахстанские театры готовятся к завершению сезона

Театр, Культура
154
Дана Аменова
Корреспондент

Творческие коллективы по всей стране подготовили особые номера для финальных выступлений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане театры завершают театральный сезон 2024 года, представляя зрителям премьеры и популярные постановки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Так, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая завершил свой 90-й юбилейный сезон новой постановкой романтического балета Х. Левенсхольда «Сильфида».

Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова отметил закрытие сезона юбилейным гала-концертом, посвященным 90-летию театра.

Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова закроет свой 98-й сезон. 25 июня зрителям представят спектакль «Қозы Көрпеш - Баян Сулу».

28 июня Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии завершит свой 92-й сезон постановкой «Инь-Янь».

Спектакль «Человек-подушка» 30 июня завершит 44-й сезон Республиканского академического немецкого драматического театра.

Талдыкорганский драматический театр имени Бикен Римовой завершит 48-й сезон премьерой спектакля «Медаль» К. Тилеухана. Произведение будет представлено зрителям 29 и 30 июня.

Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» закроет 11-й сезон 13 июля. Там состоится премьера оперы «Вольный стрелок».

Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева завершит свой 33-й сезон премьерой спектакля «Қарагөз» 14 июля.

31 июля Казахский Государственный Академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова закроет свой 78-й сезон премьерой спектакля «Ұлпан».

В Минкультуры отметили, что множество премьер и успешные постановки подтверждают высокий уровень театрального искусства в стране и обещают новые интересные проекты в следующем сезоне.
 

#театр #спектакль #премьера #сезон #постановка

Популярное

Все
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Футзал по-журналистски
Криминалистика – это целое искусство
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Минутой молчания и троекратным салютом почтили память погибших полицейских
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
В Адмкодексе РК есть две статьи, предусматривающие наказание за мусор, оставленный в неположенных местах
В Туркестанской области стартовал конкурс «Образцовый аул»
Нет границ между городом и селом
По ту сторону экрана
«Перезагрузка» партии «Ауыл»
Конек динамовца Амира Маймуратова – скорость!
Как министр удивился припискам по поголовью скота
Кто на выдумку хитер?
Заключить договор с коммунальными службами онлайн стало возможным в РК
Для судей 5-х ВИК организуют международный семинар по повышению квалификации
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Казахский – язык чувств
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
Фермеры готовятся к приходу сайги
Банкрот? А жена разрешила?
Вплавь покоряя моря и проливы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Во сколько оценят бесценный сад?
Когда бизнес в надежных руках
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Как популяризировать образ человека труда
Планы по строительству АЭС публично обсудили в Таразе
Не менее 11 человек погибли из-за наводнения в Сальвадоре
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

«Эхо степей» раздавалось в Париже
Казахстанский фильм победил на Шанхайском международном кин…
Казахстан и Беларусь укрепляют культурное сотрудничество
Оперу «Биржан – Сара» покажут на международном фестивале «О…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]