Казахстанские телеканалы покажут в прямом эфире XXV зимние Олимпийские игры

Спорт
115

С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д-Ампеццо пройдут XXV Зимние Олимпийские игры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главное событие четырехлетия будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

На белых играх будет разыграно 116 комплектов медалей в 8 видах спорта. На данный момент Казахстан является обладателем олимпийских квот в 3-х видах спорта – шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании.

Впервые в истории Зимние игры примут два города. В Италии ожидается участие 3 000 спортсменов, которые представят около ста стран. Церемония открытия игр пройдет 6 февраля.

Это событие и соревновательная программа Олимпиады будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly. Во время игр с места событий будут работать съемочные группы с эксклюзивными новостями. Ежедневно на телеканалах Qazaqstan и Qazsport будут выходить «Дневники Олимпиады», а на телеканале Qazsport в прямом эфире студийная программа «Милан – Кортина 2026».

#трансляция #телеканалы #зимняя Олимпиада

