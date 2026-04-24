Казахстанские ватерполистки завоевали «серебро» на Азиатских пляжных играх

Женская команда Казахстана по водному поло стала второй на Азиатских пляжных играх-2026 в Санье (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В соревнованиях по водному поло среди женщин принимали участие четыре сборные: Казахстан, Китай, Таиланд, Гонконг. Турнир проводился по круговой системе (каждая команда играет с каждой).

Перед заключительным туром у сборных Казахстана и Китая в активе было по две победы. Поэтому судьба "золота" решалась в очной встрече.

Из-за плохих погодных условий организаторы приняли решение перенести решающую игру, а также провести ее в закрытом помещении.

Победу в напряженном матче одержали китаянки. Соперницы забрали три сета. Один период выиграл Казахстан. Итоговый счет составил 3:1 в пользу Китая.

Таким образом, казахстанки стали вторыми и принесли стране пятую медаль Азиатских пляжных игр-2026. Страну в Санье представляли Ариадна Затыльникова, Камила Наурызбаева, Таира Мухаева, Яна Смолина, Василиса Антропова, Фатима Маткаримова, Аида Алпысбай.

С "бронзой" завершил Азиаду Таиланд.