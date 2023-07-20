Казахстанские ВВС получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39

В Чехии на самолеты установили новую цифровую авионику, систему катапультирования, средства связи и объективного контроля.

Фото пресс-службы Министерства обороны РК

В балхашский учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана прибыла очередная партия учебно-боевых самолетов L-39, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По договору государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель в Чехию, где прошли капитальный ремонт и модернизацию. На самолеты установлена новая цифровая авионика, система катапультирования, средства связи и объективного контроля.

L-39 предназначен для обучения курсантов технике пилотирования, элементам боевого применения, тренировки летного состава учебных заведений и воинских частей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

"Полеты на самолете L-39 – первый шаг к постижению основ профессии. Для каждого курсанта самостоятельный вылет – знаменательное событие, за которым следует допуск к простому и сложному пилотажу, полетам по маршруту, в облаках, на малой высоте, на боевое применение по наземным и воздушным целям", – рассказал заместитель командира учебно-авиационного центра подполковник Максат Буратаев.

Отмечается, что некоторые модификации реактивного учебно-боевого самолета L-39 могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей. Реактивный двигатель самолета развивать скорость до 760 км/ч на высоте 6500 м.

Вооружение боевой машины включает бомбардировочное, неуправляемое и управляемое ракетное учебное оружие, прицельное и фотоконтрольное оборудование. Это позволяет выполнять прицельное бомбометание с пикирования свободнопадающими боеприпасами калибром 50-100 кг, прицельную стрельбу неуправляемыми ракетами типа С-5, имитацию пуска управляемых ракет по воздушным целям.