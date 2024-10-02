Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали облетать небо Ирана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве транспорта Казахстана сделали заявление касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Kazpravda.kz

В ведомстве отечественных авиаперевозчиков предупредили о том, что в данное время стоит пересмотреть маршруты.

«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленным указаниям и рекомендациям по полетам в соответствующем регионе», – говорится в официальном сообщении.

Сегодня, в ночь на 1 октября, армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил множество ракет в сторону Израиля. Эту ракетную атаку МИД Израиля назвал беспрецедентной. Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.

Ранее МИД РК были опубликованы рекомендации касательно посещения ряда стран Ближнего Востока.

Также Казахстан осудил авиаудар по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Судане.