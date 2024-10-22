Казахстанский экспорт во Францию увеличился почти в 6 раз за счет семян рапса

Сельское хозяйство , Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ РК

Министр отметил, что в числе первоочередных направлений – наращивание объемов взаимной торговли.

Товарооборот продукции АПК между странами за 8 месяцев 2024 года составил 67 млн долл, в том числе экспорт из РК во Францию увеличился почти в 6 раз за счет увеличения экспорта семян рапса.

В ходе встречи были обсуждены вопросы внесения изменений в ветеринарные требования на экспорт МРС, рассмотрен совместный проект по улучшению казахских пород с помощью искусственного осеменения и семени французской породы крупного рогатого скота, реализуемый Synetics и АО «Асыл-Түлік».

Также участники встречи обсудили вопрос реализации проекта по расширению мощностей компании Danonе и локализации производства семян компании Limagrain на территории Казахстана.

Ежегодно на заводе Danonе производится более 50 наименований высокотехнологичной кисломолочной продукции общим объемом 18 тыс. тонн, 40% идут на экспорт в страны Центральной Азии, Кавказа и Монголии. Для производства йогуртов предприятие использует исключительно молоко казахстанских фермеров. В 2025 году планируется установка дополнительной линии на сумму 730 млн тенге.

Вопрос экспорта конины на европейский рынок также стал одним из ключевых. Напомним, в рамках Саммита животноводства, прошедшего в начале октября во Франции, между компаниями «Қайып Ата» и «Pegase BVS» было подписано соглашение о сотрудничестве по организации поставок конины.

 На сегодняшний день крестьянские и фермерские хозяйства проявляют заинтересованность в экспорте конины во Францию.

#казахстан #Франция #АПК

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