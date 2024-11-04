Казахстанский хореограф отличился на фестивале в России

Театр , Культура
161
Дана Аменова
корреспондент

Солист театра «Астана Опера», хореограф Султанбек Гумар покорил санкт-петербургскую публику в финале всероссийского фестиваля «Молодой хореограф», организованного Академией танца Бориса Эйфмана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Его авторская миниатюра Mankurt на музыку Актоты Раимкуловой получила высокую оценку балетных критиков, а зрители восторженно говорили, что казахстанские артисты превзошли всех на сцене. Легендарный хореограф и организатор фестиваля Борис Эйфман выразил признание, громко сказав: «Казахи молодцы!»

Номер «Mankurt» был исполнен артистами «Астана Опера» Галымжаном Нурмухаметом и Камилой Ормановой, а сам Султанбек вышел на сцену с номером «Қилы заман» на музыку этно-фольклорного ансамбля «Туран».

«Это мой первый опыт участия в таком фестивале в качестве хореографа. Организаторы и зрители приняли нас очень тепло. Мы получили похвалу от балетных критиков из Москвы и Санкт-Петербурга, Ольги Розановой и Павла Ященкова. Они отметили самобытность номеров «Mankurt» и «Килы заман», представленных артистами «Астана Опера». Давно знакомые с рассказом Чингиза Айтматова «Найман ана», в котором изображен образ манкурта, они выразили восторг, как хореограф смог передать столь сложную тему. Балетоведы вспомнили и огромный успех нашей труппы  на сцене Кремлевского дворца со спектаклем Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», который состоялся 2 года назад. И в этот раз они вновь отметили высокий уровень нашей труппы под руководством Алтынай Асылмуратовой», – поделился Султанбек Гумар.

Балетные критики надеются чаще видеть выступления казахстанских артистов, так как уверены в том, что Султанбек Гумар в будущем создаст еще множество значимых постановок как хореограф. Академия танца Бориса Эйфмана также предложила молодому хореографу сотрудничество.

Напомним, что в финале фестиваля «Молодой хореограф» вместе с казахстанскими артистами свое мастерство продемонстрировали хореографы и танцовщики из России, Беларуси и Китая.

«Хочу выразить благодарность моим коллегам – солистам «Астана Опера» Галымжану Нурмухамету и Камиле Ормановой за блестящее исполнение номера «Mankurt». У меня давно была мечта представить тему манкурта из произведений Ч. Айтматова и «Килы заман» М. Ауэзова на таком международном уровне. Мы получили огромное вдохновение от фестиваля. Кроме того, было очень полезно обрести новые знания и опыт в вопросах театрального светового дизайна. В Академии танца Бориса Эйфмана, как оказалось, есть специальный факультет, который готовит художников по свету. Это очень важно для хореографов, так как с помощью света можно передать все идеи и характеры героев. Хотелось бы, чтобы и у нас в стране открыли факультет, готовящий таких специалистов на профессиональном уровне», – резюмировал С. Гумар.

Важно отметить, что уже в декабре этого года Султанбек Гумар порадует поклонников новыми авторскими номерами «Аралым» и «Әлем», которые будут представлены на сцене «Астана Опера» в рамках премьеры гала-программы Nomad Ballet.

#театр #фестиваль #балет #Астана Опера

Популярное

Все
Гололед и ветер прогнозируют на 4 ноября в Казахстане
Девушку спасли в горах Заилийского Алатау
Строительство больницы и мусороперерабатывающего завода в РК обсудили в Корее
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Казахстанские хоккеистки завоевали «бронзу» на чемпионате Азии в Пекине
Ячейку экстремистов ликвидировали в Туркестанской области
Казахстанский хореограф отличился на фестивале в России
18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
Казахстанцев эвакуировали из Ливана
Артисты «Қазақконцерта» выступили в Чехии
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов
Душой – казах, по паспорту – немец
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
«Болашақ» может остаться без будущего
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
Женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили
Казахстанцы покоряют американский рынок
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Primus inter pares

Читайте также

Артисты «Қазақконцерта» выступили в Чехии
140-летие Кенена Азербаева отпраздновали в Алматы
«Шығыс салбурыны»: полет нормальный
Потомки Золотой Орды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]