Казахстанский хореограф отличился на фестивале в России

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

Его авторская миниатюра Mankurt на музыку Актоты Раимкуловой получила высокую оценку балетных критиков, а зрители восторженно говорили, что казахстанские артисты превзошли всех на сцене. Легендарный хореограф и организатор фестиваля Борис Эйфман выразил признание, громко сказав: «Казахи молодцы!»

Номер «Mankurt» был исполнен артистами «Астана Опера» Галымжаном Нурмухаметом и Камилой Ормановой, а сам Султанбек вышел на сцену с номером «Қилы заман» на музыку этно-фольклорного ансамбля «Туран».

«Это мой первый опыт участия в таком фестивале в качестве хореографа. Организаторы и зрители приняли нас очень тепло. Мы получили похвалу от балетных критиков из Москвы и Санкт-Петербурга, Ольги Розановой и Павла Ященкова. Они отметили самобытность номеров «Mankurt» и «Килы заман», представленных артистами «Астана Опера». Давно знакомые с рассказом Чингиза Айтматова «Найман ана», в котором изображен образ манкурта, они выразили восторг, как хореограф смог передать столь сложную тему. Балетоведы вспомнили и огромный успех нашей труппы на сцене Кремлевского дворца со спектаклем Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», который состоялся 2 года назад. И в этот раз они вновь отметили высокий уровень нашей труппы под руководством Алтынай Асылмуратовой», – поделился Султанбек Гумар.

Балетные критики надеются чаще видеть выступления казахстанских артистов, так как уверены в том, что Султанбек Гумар в будущем создаст еще множество значимых постановок как хореограф. Академия танца Бориса Эйфмана также предложила молодому хореографу сотрудничество.

Напомним, что в финале фестиваля «Молодой хореограф» вместе с казахстанскими артистами свое мастерство продемонстрировали хореографы и танцовщики из России, Беларуси и Китая.

«Хочу выразить благодарность моим коллегам – солистам «Астана Опера» Галымжану Нурмухамету и Камиле Ормановой за блестящее исполнение номера «Mankurt». У меня давно была мечта представить тему манкурта из произведений Ч. Айтматова и «Килы заман» М. Ауэзова на таком международном уровне. Мы получили огромное вдохновение от фестиваля. Кроме того, было очень полезно обрести новые знания и опыт в вопросах театрального светового дизайна. В Академии танца Бориса Эйфмана, как оказалось, есть специальный факультет, который готовит художников по свету. Это очень важно для хореографов, так как с помощью света можно передать все идеи и характеры героев. Хотелось бы, чтобы и у нас в стране открыли факультет, готовящий таких специалистов на профессиональном уровне», – резюмировал С. Гумар.

Важно отметить, что уже в декабре этого года Султанбек Гумар порадует поклонников новыми авторскими номерами «Аралым» и «Әлем», которые будут представлены на сцене «Астана Опера» в рамках премьеры гала-программы Nomad Ballet.