Фото: Минпросвещения

Казахстанский студент стал обладателем золотой медали в области искусственного интеллекта на престижном международном чемпионате BRICS Skills Development and Technological Innovation Competition, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпрсовещения

По данным ведомства, в рамках инициативы «Один пояс — один путь» и Года рабочих профессий активно развивается образовательное сотрудничество между Казахстаном и Китаем в сфере искусственного интеллекта.

Студент Кокшетауского высшего колледжа Ильяс Гатин занял первое место на международном конкурсе «2nd Artificial Intelligence Deep Learning Application Technology Competition». В соревновании приняли участие 20 лучших студентов из Конго, Камеруна, Южной Кореи, Японии и других стран, которые представили передовые проекты в области искусственного интеллекта и технологий глубокого обучения.

Профессиональная подготовка участников, их практические навыки и инновационные решения оценивались международными экспертами по высоким и строгим критериям.

В ведомстве отметили, что Ильяс Гатин и ранее демонстрировал высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях. На национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan–2024 он завоевал серебряную медаль по компетенции «Разработка мобильных приложений». Кроме того, в составе команды ProIT он стал победителем хакатона Inform Defence Hackathon, заняв I место.

Данное достижение наглядно подтверждает высокий потенциал студентов казахстанских колледжей и их конкурентоспособность на мировом уровне в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и инноваций.