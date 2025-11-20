В Минске проходит торгово-экономическая миссия Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Минторговли

В ходе рабочей поездки в Минск министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева принял Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин.

Главным итогом переговоров стала договоренность о создании в Республике Беларусь Казахстанского торгового дома на базе QazTrade, который станет постоянной площадкой для продвижения отечественных товаров. Стороны также обсудили динамику двустороннего торгово экономического сотрудничества и отметили устойчивый рост товарооборота и потенциал его дальнейшего увеличения.

За восемь месяцев 2025 года товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг 739,5 млн долларов, увеличившись на 19,9% по сравнению с прошлым годом. Экспорт Казахстана в Беларусь вырос до 183,2 млн долларов (+55,2%), импорт белорусских товаров в Казахстан составил 556,3 млн долларов (+11,6%).

Отдельное внимание стороны уделили промышленной кооперации, которая остаётся одним из ключевых направлений взаимодействия. На данный момент реализуется 12 совместных проектов общей стоимостью 204 млн долларов с созданием порядка 1,7 тыс. рабочих мест. На предприятиях казахстанско-белорусского сотрудничества собираются тракторы, зерно и кормоуборочные комбайны, двигатели, пожарная и коммунальная техника, лифтовое оборудование, карьерная и шахтная техника. Продолжается работа по повышению локализации производств и расширению выпуска техники.