Спрос на казахстанский уголь вырос в странах Евросоюза

Энергетика
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Аменова Дана
Корреспондент

В Минпромышленности сообщили об увеличении объемов добычи угля в разных регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы министерства, в концепции развития топливно-энергетического комплекса Казахстана на 2023-2029 годы предусматривается ежегодное увеличение добычи угля. Согласно утвержденному постановлением правительства документу Минпром реализует госполитику в сфере угольной промышленности.

Так, проводится работа по обеспечению потребности энергопроизводящих и промышленных предприятий, бюджетных организаций и населения в продукции и увеличению добычи угля с поэтапным переходом на углехимию, а также повышению экспортного потенциала страны. В частности, в ближайшее время на Богатырском угольном руднике ожидается запуск циклично-поточной технологии. Предполагается, что это позволит увеличить добычу угля с 42 до 50 млн тонн.

«Доля экспорта угля в общем объеме добытого угля составляет 26-28%. Анализ экспорта за последние 5 лет показывает, что экспортный потенциал носит прогрессивный характер. По данным Национального бюро статистики, экспорт каменного угля и лигнита в страны дальнего зарубежья увеличился в 6,5 раза. Это связано с ростом спроса на казахстанский уголь со стороны государств Евросоюза)», — прокомментировали в ведомстве.

В министерстве считают, что экспортный потенциал отечественных недропользователей будет расти в соответствии с мировым спросом.

#уголь #добыча #Евросоюз #Минпром

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