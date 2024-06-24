Казахстанского туриста задержали в Италии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Министерства иностранных дел РК, казахстанец был задержан после того, как вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в археологическом парке Помпеи.

«В Италии наш гражданин был задержан за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке», - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Также в МИДе подтвердили информацию о том, что крупный лесной пожар на острове Гидра возник из-за фейерверков, по информации СМИ, предположительно, устроенных казахстанцами.