Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию

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В 2023 году иностранцы ездили в Россию почти на 20% больше, чем год назад. Турпоток начал оживать, показав рост в 3,5 раза: туристы поехали из Китая, Германии, ОАЭ и Туркменистана. Впрочем, часть туристов ехали с частными целями.

В январе—декабре 2023 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из опубликованной статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК. За прошлый год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз — за 2022-й количество въездов составляло около 13 млн.

Статистика погранслужбы ФСБ учитывает количество пересечений гражданами государственной границы. По методологии, если один и тот же иностранец за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан). ФСБ распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также обслуживание транспортных средств и военнослужащие.

Рост потока иностранцев в Россию произошел на фоне «низкой базы». В начале 2022 года поездки иностранцев в Россию сдерживали еще действовавшие из-за пандемии ограничения, а после 24 февраля — введенные в ответ на специальную военную операцию на Украине западные санкции, затронувшие авиасообщение, банковский сектор и другие сферы. После того как весной прошлого года ЕС и ряд других стран прервали авиасообщение с Россией и ввели запрет на использование своего воздушного пространства для российских самолетов, количество авиаперелетов между Россией и другими странами сократилось на 67% по сравнению с допандемийным 2019 годом, оценивала испанская консалтинговая фирма ForwardKeys. Летом 2022-го Россия отменила связанные с ковидом ограничения на прибытие в страну граждан других государств.

В 2023 году иностранные граждане приезжали в Россию в основном из стран ближнего зарубежья. Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — количество поездок оттуда выросло год к году на 26,7% — до 2,4 млн. Заметно в годовом выражении вырос поток из Узбекистана (+52%) и Таджикистана (+36%). Из стран дальнего зарубежья в десятку вошли Китай и Монголия. Из Монголии количество въездов выросло на 79% — до 311,4 тыс. Граждане Китая в 2023 году приезжали в Россию в шесть раз больше, чем в прошлом году, — число поездок из этой страны составило 794,3 тыс. (130,4 тыс. год назад).

Поездки из Китая в Россию начали постепенно восстанавливаться после отмены коронавирусных ограничений, запуска электронной визы для иностранных граждан, а также возобновления действия безвизового обмена для организованных туристов. Но пока поток из Китая еще далек от уровня рекордного 2019 года, когда китайцы совершили в Россию 2,2 млн поездок, учитывая все цели визита.

Количество поездок граждан ЕС в Россию в январе—декабре 2023 года увеличилось на 30,8% относительно прошлого года — всего ФСБ зафиксировала 558,1 тыс. поездок против 426,4 тыс. годом ранее. Число поездок выросло как из соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, — так и из тех стран, с которыми нет общей сухопутной границы, — Германии, Кипра, Италии и Испании. Больше всего визитов совершили граждане Эстонии и Германии — 115,8 и 101,6 тыс. поездок соответственно (годовой прирост составил 75,6% и 50,1%). Также заметно вырос поток из Польши (+57%), Латвии (+31%), Литвы (+25) и Италии (+24%).

Среди европейских стран, откуда заметнее всего за год сократилось количество поездок в Россию, оказались: Ирландия — 1,2 тыс. поездки (-51% к прошлому году), Хорватия — 3,1 тыс. поездки (-34%), Дания — 1,4 тыс. (-30%), Венгрия — 3,6 тыс. (-24%) и Румыния — 5,5 тыс. поездок (-16%).