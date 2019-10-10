Общество
Казахстанцы должны активнее участвовать в работе общественных советов – Тузелбаев
Екатерина Елисеева
Казахстанцы должны активнее участвовать в работе общественных советов. Такое мнение высказал вице-президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Гамал Тузелбаев на прошедшей 9 октября в Нур-Султане дискуссионной встрече "Гражданское участие в государственном управлении", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Граждане и общественные деятели "работают в поле", поэтому больше знают о потребностях и нуждах населения. Очень важно обращать внимание на кейсы, когда члены общественного совета влияли на принятое решение акима, блокировали его и направляли выделенные средства на другие направления. Например, в ЗКО пять-шесть общественников, которые принципиально стояли на своем и защищали общественные интересы, предотвратили покупку автомобиля за 11 миллионов тенге в аппарат акимата", – сказал Гамал Тузелбаев.

Он отметил, что данные средства были направлены на покупку транспорта для школ и библиотек.

Гамал Тузелбаев считает, что вопросы взаимодействия общества и Правительства нужно регулярно рассматривать на площадках общественных советов. 

"К сожалению, сегодня работа общественных советов не на должном уровне, большинство граждан просто не знают о деятельности общественных советов. Они создаются при акиматах и министерствах. Это очень важный механизм взаимодействия. Например, у общественных советов есть полномочия по рассмотрению бюджетных проектов. Сейчас мы хотим, чтобы их привлекали и к планированию", – продолжил он.

По его словам, сейчас общественным советам на рассмотрение предоставляют уже готовые бюджетные проекты.

"Было бы эффективнее привлекать граждан и общественные советы к стадии планирования", – добавил Тузелбаев. 



По мнению президента ОФ "Eurasian Expert Council" Чингиза Лепсибаева, для того чтобы наладить обратную связь с гражданами должен существовать понятный инструмент, куда люди могли бы обратиться, чтобы их проблемы не оставались без внимания.

Также он отметил слабую правовую грамотность населения. 

"Мы должны со школы и университета обучать наших детей тому, что необходимо знать закон. Человек, который знает законодательство и свои права, всегда найдет способ защититься, наладить связь с акиматом, депутатами, министерством", – сказал Лепсибаев.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Президент поручил воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства", которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.

"Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Именно для этого создан представительный по своему составу Национальный Совет общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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