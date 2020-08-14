Казахстанцы скупают золотые слитки

Казахстанцы стали чаще покупать золотые слитки. В июле у банков и обменных пунктов приобрели больше 113 килограммов драгоценного металла. Это на 3,5 килограмма больше, чем в начале лета. Исследование проводил Национальный банк, передает KTK.
Первое место среди любителей золота занял Алматы. Здесь реализовали больше 50% драгоценных брусков. На втором месте со значительным отрывом расположился Атырау. Замыкает тройку лидеров столица – с показателем 10%.
Отмечено, чаще всего казахстанцы приобретали слитки весом 10 граммов. Популярны и 100-граммовые – продано почти 6500 штук. Большим спросом пользуются и 5-граммовые.
Первое место среди любителей золота занял Алматы. Здесь реализовали больше 50% драгоценных брусков. На втором месте со значительным отрывом расположился Атырау. Замыкает тройку лидеров столица – с показателем 10%.
Отмечено, чаще всего казахстанцы приобретали слитки весом 10 граммов. Популярны и 100-граммовые – продано почти 6500 штук. Большим спросом пользуются и 5-граммовые.