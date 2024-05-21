Оман возобновляет авиарейсы в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"С 18 июня оманская авиакомпания "Salam Air" планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы – Маскат. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А320/А321" емкостью 180-230 кресел", - говорится в информации.

Предполагается, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами, добавили в КГА.