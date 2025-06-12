Казахстанцы смогут подключить спутниковый интернет

Цифровизация
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Дана Аменова
корреспондент

До сегодняшнего дня Starlink в РК работал в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах 

Фото: пресс-служба Минцифры

Минцифры и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований законодательства РК при предоставлении спутникового интернета на территории РК, сообщает Kazpravda.kz 

По данным ведомства, документ предусматривает официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения Казахстана - старт ожидается уже в третьем квартале 2025 года.

Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удалённых и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом. Это усилит цифровую связанность и создаст новые возможности для развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры особенно в тех районах, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено.

«Казахстан  страна с большой территорией и рассредоточенным населением. Чтобы обеспечить качественный интернет всем слоям общества, мы используем разные подходы: от оптоволокна до башен сотовых станций. Однако остаются труднодоступные регионы - пастбища, горные сёла, удалённые предприятия. Наши граждане, живущие в этих местах, также должны иметь доступ к качественной связи. Сегодня в мире уже есть технологии, которые это позволяют.

До сегодняшнего дня  Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету»,  отметил министр Жаслан Мадиев.

Особое значение имеет легализация и официальный статус использования оборудования Starlink: теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством РК. Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательские оборудования.

В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей. Все этапы реализации проекта будут проходить с соблюдением национального законодательства, включая требования по безопасности.

Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по сокращению цифрового разрыва между городом и селом и соответствует целям национального проекта «Доступный интернет».

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