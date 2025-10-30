Однако суммы переводов значительно подросли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz
Объём международных денежных переводов через системы денежных переводов (СДП) продолжает уменьшаться. Так, объём отправленных за рубеж денежных переводов через СДП за январь–август текущего года составил 464,3 млрд тг — на 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Показатель сокращается третий год подряд: в 2024 году — на 13,1%, в 2023-м — на 9%.
Количество транзакций по отправлению за рубеж денежных переводов уменьшается второй год кряду. Так, за январь–август текущего года было совершено 1,1 млн транзакций — сразу на 29,6% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Годом ранее их количество сократилось на 8,6%.
Объём полученных из-за рубежа денежных переводов через СДП за январь–август 2025-го составил 147,5 млрд тг, что стало наименьшим показателем за последнее десятилетие. За год объём переводов, полученных из-за рубежа, уменьшился на 8,9%, годом ранее он показал сокращение на 23,1%, а в 2023-м — более чем в 2 раза.
Количество транзакций также уменьшилось: на 27,3%, до 404,8 тыс. Годом ранее наблюдалось сокращение на 26,9%.
Между тем средний чек одного перевода, отправленного за рубеж через СДП, увеличился на 21,6%, с 351,5 тыс. тг за январь–август 2024-го до 427,2 тыс. тг за тот же период текущего года. Средний чек одного перевода, полученного из-за рубежа, также вырос: с 290,7 тыс. до 364,3 тыс. тг (или на 25,3% за год).
В разрезе стран наибольшие объёмы денежных переводов, отправленных через СДП за рубеж за январь–август 2025 года, пришлись на Узбекистан и Россию: 153,2 млрд и 138,2 млрд тг соответственно. Значительные объёмы средств также были отправлены в Турцию (78,6 млрд тг), Грузию (28,1 млрд тг), Кыргызстан (15,5 млрд тг), Китай (12,9 млрд тг), Азербайджан (9 млрд тг) и Армению (6,7 млрд тг). Стоит отметить: по сравнению с январём–августом 2024 года объёмы переводов в Узбекистан, Россию, Турцию, Грузию, Кыргызстан и Китай уменьшились: сокращение составило от 8,4% до 27,7%. Объёмы переводов в Азербайджан и Армению, наоборот, увеличились: на 18,5% и на 14,9% соответственно.
По объёму полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов традиционно лидировала Россия, откуда поступило 35,5 млрд тг — сразу на 21,2% меньше, впрочем, чем за январь–август прошлого года. Следом идут США (22,2 млрд тг), Узбекистан (15,9 млрд тг), Турция (14,5 млрд тг) и Германия (11,5 млрд тг). Объёмы переводов из этих стран увеличились: годовой рост составил от 0,2% до 15,7%. Существенный объём также пришёлся на Южную Корею: 10,7 млрд тг. При этом по сравнению с прошлым годом переводы из этой страны сократились сразу на 40,7%.
Среди систем денежных переводов, через которые осуществлялись переводы из Казахстана за рубеж, лидером за январь–август 2025 года традиционно стала «Золотая Корона»: 386,1 млрд тг — на 18,8% меньше, впрочем, чем годом ранее. Количество транзакций через эту СДП сократилось на 32,8%, до 956,4 тыс., что увеличило средний чек одного перевода на 20,8%, до 403,7 тыс. тг.
Следом идёт СДП Western Union, денежные переводы через которую выросли за год сразу на 40,1%, но лишь до 53,2 млрд тг — в 7,3 раза меньше, чем у лидирующей «Золотой Короны». Количество транзакций также увеличилось (на 26,9%, до 78,6 тыс.), а средний чек одного перевода, отправленного за рубеж, вырос на 10,4%, достигнув за январь–август 2025 года 677,1 тыс. тг.
На третьем месте оказалась UPT: через эту СДП за рубеж было отправлено 11,2 млрд тг, количество транзакций составило 14,4 тыс., а средний чек одного перевода — 773,6 тыс. тг. СДП MoneyGram замкнула четвёрку лидеров с объёмом в 10,5 млрд тг (рост за год — на 8,5%), при этом количество транзакций сократилось на 17,7%, до 9,5 тыс., вследствие чего средний чек одного перевода вырос сразу на 31,8%, до 1,1 млн тг.
По объёму полученных из-за рубежа денежных переводов через СДП также лидировала «Золотая Корона»: 71,1 млрд тг — на 16,1% меньше, чем годом ранее. Впрочем, тут опережение уже не настолько значительное: у идущей следом СДП Western Union объём полученных переводов составил 47,4 млрд тг (рост за год — на 1,5%), отставание от «Золотой Короны» сократилось с 44,8% до 33,2%.
Количество транзакций по денежным переводам, полученным из-за рубежа через «Золотую Корону», сократилось сразу на 37,1%, до 171,4 тыс., что увеличило средний чек одного перевода на треть, до 414,5 тыс. тг. У Western Union количество транзакций за январь–август 2025 года составило 140,5 тыс., уменьшившись за год на 9,5%, а средний чек одного перевода вырос на 12,1%, до 337,6 тыс. тг.
На переводы, полученные из-за рубежа через СДП MoneyGram, пришлось 26,2 млрд тг — на 11,7% больше, чем годом ранее. Количество транзакций, наоборот, сократилось на 7,2%, до 68,7 тыс., что увеличило средний чек одного перевода на 20,3%, до 381,6 тыс. тг. На четвёртом месте оказалась СДП UPT, чей объём переводов, полученных из-за рубежа, составил лишь 856,9 млн тг, количество транзакций — 2,1 тыс., а средний чек одного перевода — 412 тыс. тг.