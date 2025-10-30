Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объём международных денежных переводов через системы денежных переводов (СДП) продолжает уменьшаться. Так, объём отправленных за рубеж денежных переводов через СДП за январь–август текущего года составил 464,3 млрд тг — на 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Показатель сокращается третий год подряд: в 2024 году — на 13,1%, в 2023-м — на 9%.

Количество транзакций по отправлению за рубеж денежных переводов уменьшается второй год кряду. Так, за январь–август текущего года было совершено 1,1 млн транзакций — сразу на 29,6% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Годом ранее их количество сократилось на 8,6%.

Объём полученных из-за рубежа денежных переводов через СДП за январь–август 2025-го составил 147,5 млрд тг, что стало наименьшим показателем за последнее десятилетие. За год объём переводов, полученных из-за рубежа, уменьшился на 8,9%, годом ранее он показал сокращение на 23,1%, а в 2023-м — более чем в 2 раза.

Количество транзакций также уменьшилось: на 27,3%, до 404,8 тыс. Годом ранее наблюдалось сокращение на 26,9%.

Между тем средний чек одного перевода, отправленного за рубеж через СДП, увеличился на 21,6%, с 351,5 тыс. тг за январь–август 2024-го до 427,2 тыс. тг за тот же период текущего года. Средний чек одного перевода, полученного из-за рубежа, также вырос: с 290,7 тыс. до 364,3 тыс. тг (или на 25,3% за год).

В разрезе стран наибольшие объёмы денежных переводов, отправленных через СДП за рубеж за январь–август 2025 года, пришлись на Узбекистан и Россию: 153,2 млрд и 138,2 млрд тг соответственно. Значительные объёмы средств также были отправлены в Турцию (78,6 млрд тг), Грузию (28,1 млрд тг), Кыргызстан (15,5 млрд тг), Китай (12,9 млрд тг), Азербайджан (9 млрд тг) и Армению (6,7 млрд тг). Стоит отметить: по сравнению с январём–августом 2024 года объёмы переводов в Узбекистан, Россию, Турцию, Грузию, Кыргызстан и Китай уменьшились: сокращение составило от 8,4% до 27,7%. Объёмы переводов в Азербайджан и Армению, наоборот, увеличились: на 18,5% и на 14,9% соответственно.

По объёму полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов традиционно лидировала Россия, откуда поступило 35,5 млрд тг — сразу на 21,2% меньше, впрочем, чем за январь–август прошлого года. Следом идут США (22,2 млрд тг), Узбекистан (15,9 млрд тг), Турция (14,5 млрд тг) и Германия (11,5 млрд тг). Объёмы переводов из этих стран увеличились: годовой рост составил от 0,2% до 15,7%. Существенный объём также пришёлся на Южную Корею: 10,7 млрд тг. При этом по сравнению с прошлым годом переводы из этой страны сократились сразу на 40,7%.

Среди систем денежных переводов, через которые осуществлялись переводы из Казахстана за рубеж, лидером за январь–август 2025 года традиционно стала «Золотая Корона»: 386,1 млрд тг — на 18,8% меньше, впрочем, чем годом ранее. Количество транзакций через эту СДП сократилось на 32,8%, до 956,4 тыс., что увеличило средний чек одного перевода на 20,8%, до 403,7 тыс. тг.

Следом идёт СДП Western Union, денежные переводы через которую выросли за год сразу на 40,1%, но лишь до 53,2 млрд тг — в 7,3 раза меньше, чем у лидирующей «Золотой Короны». Количество транзакций также увеличилось (на 26,9%, до 78,6 тыс.), а средний чек одного перевода, отправленного за рубеж, вырос на 10,4%, достигнув за январь–август 2025 года 677,1 тыс. тг.

На третьем месте оказалась UPT: через эту СДП за рубеж было отправлено 11,2 млрд тг, количество транзакций составило 14,4 тыс., а средний чек одного перевода — 773,6 тыс. тг. СДП MoneyGram замкнула четвёрку лидеров с объёмом в 10,5 млрд тг (рост за год — на 8,5%), при этом количество транзакций сократилось на 17,7%, до 9,5 тыс., вследствие чего средний чек одного перевода вырос сразу на 31,8%, до 1,1 млн тг.

По объёму полученных из-за рубежа денежных переводов через СДП также лидировала «Золотая Корона»: 71,1 млрд тг — на 16,1% меньше, чем годом ранее. Впрочем, тут опережение уже не настолько значительное: у идущей следом СДП Western Union объём полученных переводов составил 47,4 млрд тг (рост за год — на 1,5%), отставание от «Золотой Короны» сократилось с 44,8% до 33,2%.

Количество транзакций по денежным переводам, полученным из-за рубежа через «Золотую Корону», сократилось сразу на 37,1%, до 171,4 тыс., что увеличило средний чек одного перевода на треть, до 414,5 тыс. тг. У Western Union количество транзакций за январь–август 2025 года составило 140,5 тыс., уменьшившись за год на 9,5%, а средний чек одного перевода вырос на 12,1%, до 337,6 тыс. тг.

На переводы, полученные из-за рубежа через СДП MoneyGram, пришлось 26,2 млрд тг — на 11,7% больше, чем годом ранее. Количество транзакций, наоборот, сократилось на 7,2%, до 68,7 тыс., что увеличило средний чек одного перевода на 20,3%, до 381,6 тыс. тг. На четвёртом месте оказалась СДП UPT, чей объём переводов, полученных из-за рубежа, составил лишь 856,9 млн тг, количество транзакций — 2,1 тыс., а средний чек одного перевода — 412 тыс. тг.