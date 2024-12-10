«КазАвтоЖол» предупредил о дожде на республиканских трассах

Транспорт, Погода, Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

В связи с непогодой автомобилистов просят быть осторожными на дорогах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Kazpravda.kz 

«На республиканских автодорогах 10 декабря в Акмолинской, Алматинской и Костанайской областях, а также в области Абай и Жетісу, местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что позвонив в Call-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.
 

#дождь #предупреждение #трасса #«Казавтожол»

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