«КазАвтоЖол» предупредил о дожде на республиканских трассах
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В связи с непогодой автомобилистов просят быть осторожными на дорогах
Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Kazpravda.kz
«На республиканских автодорогах 10 декабря в Акмолинской, Алматинской и Костанайской областях, а также в области Абай и Жетісу, местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – говорится в официальном сообщении.
Там же добавили, что позвонив в Call-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.