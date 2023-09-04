Каждая вторая пара обуви ввозится в РК нелегально

Высокую динамику работы предпринимателей в системе прослеживаемости товаров отметили в комитете индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Напомним, с 1 апреля был введен запрет на продажу обуви, незарегистрированной в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров.

По данным комитета, по состоянию на 1 сентября с начала года в системе маркировки зарегистрировано 1056 новых участников оборотов обувных товаров и нанесено более 34 млн кодов маркировки, что составляет 109% объема от прошлого года.

Отмечается, что рекордный показатель демонстрирует процент по выводу из оборота обувных товаров в системе прослеживаемости – 8,3 миллионов или 24% от количества нанесенных кодов (для сравнения – 1,3% вывода из оборота в 2022 году), что свидетельствует о прогрессе работы обувного бизнеса в системе маркировки и прослеживаемости.

По официальным данным, статистика теневой экономики в этой отрасли составляет 48%, то есть каждая вторая пара обуви ввозится в страну нелегально, рассказали в комитете.

Напомним, в РК система маркировки и прослеживаемости распространяется на три товарные группы: табак, обувные товары и поэтапное введение маркировки и прослеживаемости лекарств.