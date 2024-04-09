КазНПУ имени Абая вернули часть здания в Алматы

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

Фото: Kaznpu.kz

Как уточняется, прокуратура Медеуского района Алматы выявила незаконное отчуждение имущества Казахского национального педагогического университета имени Абая.

«В 1997 году территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196 тысяч тенге. В этом же году за 62 тысяч тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток», - проинформировали в надзорном органе.

Здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, а на земельном участке расположено одно из самых старых архитектурных строений города – «Старые ворота».

«В последующем, в помещении учебного корпуса было организовано увеселительное заведение – одноименный ресторан «Старые ворота», - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, сотрудники прокуратуры обратились с иском в суд об отмене сделок по купле-продаже недвижимого имущества.

По решению суда исковое заявление надзорного органа удовлетворено, имущество возвращено, решение вступило в законную силу.

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