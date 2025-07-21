Фото: АО «Samruk-Kazyna Construction»

До начала нового учебного года осталось совсем немного. Для создания современной образовательной среды в Казахстане в рамках Национального проекта «Келешек мектептері» ведется активное строительство комфортных школ, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации Министерства просвещения страны, из 217 запланированных объектов на 21 июля этого года построено 127. Процесс возведения большего количества учебных заведений (208) курирует АО «Samruk-Kazyna Construction». В беседе с заместителем председателя правления по национальному проекту и региональному развитию компании Нурлыбеком Утеубаевым мы обсудили ключевые достижения на пути реализации социально-значимой инициативы.

Прежде чем говорить о том, каких успехов удалось достичь с момента запуска нацпроекта «Келешек мектептері», отметим, что акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction» (ранее – Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»), как говорит спикер, стало одним из ключевых институтов по обеспечению устойчивого развития строительной отрасли и модернизации жилищной инфраструктуры страны.

– Компания была создана в 2009 году и начала свою деятельность в рамках антикризисной программы, решая задачи по завершению проблемных объектов и поддержки обманутых дольщиков. В последующие годы организация стала активным участником государственных программ, включая «Доступное жилье – 2020» и «Нұрлы жер». Начиная с 2020 года она расширила инвестиционный портфель, сосредоточившись на строительстве жилья, реновации ветхого жилфонда и запуске производств по выпуску строительных материалов в рамках импортозамещения, – говорит Нурлыбек Утеубаев.

Одним из самых ярких и показательных проектов стал завод Metal Former – предприятие по производству кровельных и облицовочных материалов. Построенный всего за 11 месяцев, он был торжественно запущен 15 декабря 2023 года Президентом Казахстана.

Общая сумма инвестиций составляла 5,2 млрд тенге, 80% из которых вложила компания «Samruk-Kazyna Construction». Сегодня же рыночная стоимость предприятия превышает 14 млрд тенге, а мощности завода позволяют ежегодно производить 7,2 тыс. тонн алюминиевых профилей, 1 млн кв. м фиброцементных панелей и 800 тыс. кв. м кровельных и фасадных материалов.

– Продукция предприятия использована для облицовки более 70 школ по стране в рамках Нацпроекта «Келешек мектептері», что позволило значительно сократить импортозависимость и снизить себестоимость строительства. Создание импортозамещающих производств позволяет не только уменьшить стоимость квадратного метра, но и повышает устойчивость всей строительной отрасли, – добавляет спикер.

Как уже отмечалось выше, «Samruk-Kazyna Construction» курирует, точнее, выступает заказчиком строительства 208 комфортных школ. По итогам 2024 года введены в эксплуатацию 104 школы, с начала текущего года завершено строительство еще 23 объектов. Впервые в истории страны подобные темпы достигаются в столь короткие сроки.

Как отмечает заместитель председателя правления по национальному проекту и региональному развитию, для реализации столь масштабной задачи компания выстроила современную систему управления строительством, основанную на международных практиках и цифровых решениях. Например, была внедрена модель по заключению ЕРС-контрактов.

Что это значит? По каждому объекту был сформирован консорциум из проектной и строительной организаций. Благодаря синхронной работе и заранее утвержденной документации, подрядчики могли начинать строительство незамедлительно. Метод «проектирование – закуп – строительство» (EPC/ЕРС) позволил сократить сроки возведения школ с одного года-полутора лет до 8-9 месяцев.

– В одном из номеров «Казахстанской правды» вы останавливались на ноу-хау: платформе Е‑Qurylys. Я лишь напомню, что с 13 мая 2024 года в рамках цифровой трансформации весь документооборот Национального проекта полностью перешел на электронный документооборот. Все акты, согласования, подписи и фотофиксации ведутся онлайн в режиме реального времени. Мы поставили цель – исключить коррупционные риски. Платформа была буквально создана заново. Работа шла изнурительно, но дала мощный результат. Сегодня все прозрачно, подконтрольно и защищено от манипуляций. Электронные акты формируются автоматически, подписываются за один-три дня, а средства подрядчикам перечисляются только при наличии всей необходимой документации и полном соответствии строительства проекту, – добавляет зампред правления.

На сегодняшний день компания отказалась от устаревшего подхода «сперва проект – потом стройка». Поточный метод означает непрерывную, синхронизированную работу всех участников – от поставщиков до подрядчиков.

Итог: сокращение затрат до 25% и ликвидация «узких мест». При этом контроль за проектно-сметной документацией осуществляется на всех уровнях. В 2023 году организация провела масштабную ревизию ПСД, устранив завышения и дублирующие позиции.

– Компания уже внедряет BIM-платформу, позволяющую исключать ошибки на стадии проектирования и автоматизировать сметные расчеты. Идет обучение сотрудников, формируются цифровые команды. Кроме того, 75 сотрудников прошли международную подготовку по стандартам Project Management Institute. Следующий этап – сертификация PMP, признанная во всем мире. Наша цель – не просто строить школы, жилье и заводы. Мы внедряем культуру проектного мышления. Качество управления – это качество результата. АО «Samruk-Kazyna Construction» демонстрирует, что государственные проекты могут быть быстрыми, прозрачными и эффективными, и формирует новую модель управления строительной отраслью, соответствующую лучшим мировым стандартам. При этом мы придерживаемся главного принципа: контроль – железный, ответственность – единая, поскольку только так можно обеспечить высокое качество без превышения сроков и бюджета, – резюмирует Нурлыбек Утеубаев.

Отметим, что независимо от того, расположены ли школы в мегаполисе или в отдаленном поселке, все здания возводятся по единым высоким стандартам. Они представляют собой комфортное, безопасное и эргономичное пространство, полностью адаптированное под нужды учеников, и оборудованы современной мебелью, учебным инвентарем, а также усиленными системами безопасности.

Проект «Келешек мектептері» – это не просто программа строительства, а стратегическая инвестиция в будущее страны, благодаря которой каждый ребенок получает доступ к качественному, современному и вдохновляющему обучению.