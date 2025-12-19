© Getty Images / Kayla Bartkowski

Совет директоров Кеннеди-центра проголосовал за переименование центра исполнительских искусств в Вашингтоне в Трамп-Кеннеди-центр. Об этом сообщил Белый дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт написала в соцсети X, что совет директоров проголосовал единогласно и отметил «невероятную работу, проделанную президентом Трампом за последний год по спасению здания».

Эти изменения, безусловно, вызвали споры, особенно в Вашингтоне, где этот центр остается знаковой достопримечательностью с момента его постройки в 1971 году и присвоения ему имени Джона Фицджералда Кеннеди.

Выступая в Овальном кабинете в четверг, Трамп заявил, что он «удивлен» и «польщен» этим решением. Однако ранее в этом месяце Трамп намекнул на такую ​​возможность, пошутив о смене названия на ежегодной церемонии вручения премии Kennedy Center Honors.

Вскоре после вступления в должность Трамп уволил всех членов совета директоров центра и заменил их своими соратниками союзниками, которые затем проголосовали за назначение Трампа главой правления. Советник Трампа, спецпосланник по особым поручениям Ричард Гренелл стал председателем совета директоров.

В настоящее время в состав совета входят генеральный прокурор Пэм Бонди, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и вторая леди Уша Вэнс, а также ряд других должностных лиц администрации и политических союзников Трампа.

Президент также добился выделения Конгрессом около 257 миллионов долларов на капитальный ремонт и другие расходы на объекте, где недавно состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу.

«Мы его спасли, — сказал Трамп о центре в четверг. - Он был в очень плохом физическом состоянии».

Хотя и Ливитт, и Трамп утверждают, что совет директоров «единогласно» проголосовал за переименование центра, по крайней мере один член совета директоров это опроверг.

«Это решение не было единогласным, — сказала Джойс Битти, представительница Демократической партии и конгрессвумен от штата Огайо, входящая в совет директоров Кеннеди-центра. - Меня отключили от микрофона во время звонка и не позволили высказаться или выразить свое несогласие с этим решением».

Внук Кеннеди, Джек Шлоссберг, критик Трампа, баллотирующийся в Конгресс, также заявил, что «микрофоны были отключены», а голосование совета «не было единогласным».

Другие члены семьи Кеннеди также раскритиковали сообщения об изменениях.

Джо Кеннеди III, бывший конгрессмен и внучатый племянник покойного президента, написал в соцсети X, что «Центр Кеннеди — это живой мемориал павшему президенту, и по федеральному закону он назван в честь президента Кеннеди».

«Его нельзя просто взять и переименовать, как и мемориал Линкольна, что бы кто ни говорил», — добавил он.

Племянница Кеннеди, Мария Шрайвер, считает «дикостью», что Трамп «счел приемлемым добавить свое имя перед именем президента Кеннеди».

«Это просто ужасно. Это какая-то странная одержимость», — написала она.

Строительство национального центра исполнительских искусств началось в 1950-х годах, а после убийства в 1963 году 35-го президента США Конгресс решил превратить центр в мемориал памяти Джона Кеннеди.

Некоторые американские законодатели и юристы поспешили отметить, что, поскольку центр был назван в соответствии с законом 1964 года, официально утвердить изменение названия должен Конгресс.

Летом этого года был внесен законопроект, который официально присвоит оперному залу центра название «Оперный театр первой леди Мелании Трамп». Однако голосование по этому законопроекту еще не состоялось.

Впрочем, центр вправе изменить название на своем сайте или сменить вывеску на фасаде здания.

Аналогичная смена названия произошла в сентябре в Министерстве обороны США, которое теперь известно как Министерство войны — без одобрения Конгресса.