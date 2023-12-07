Кибермошенники придумали новый способ обмана казахстанцев

О новом виде интернет-мошенничества предупреждает департамент полиции Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В киберполиции предупреждают об участившихся случаях интернет-мошенничества. Аферисты, используя аккаунт потерпевшего в мессенджере WhatsApp, рассылают всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая подставные счета других людей.

«Злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp через вредоносную ссылку. Полиция призывает казахстанцев не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросников на разные темы и просит не вводить свои личные данные», — рекомендовал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Также правоохранители напомнили, как защитить свои гаджеты и не стать жертвой аферистов.