Кибермошенники придумали новый способ обмана казахстанцев

О новом виде интернет-мошенничества предупреждает департамент полиции Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В киберполиции предупреждают об участившихся случаях интернет-мошенничества. Аферисты, используя аккаунт потерпевшего в мессенджере WhatsApp, рассылают всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая подставные счета других людей.
«Злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp через вредоносную ссылку. Полиция призывает казахстанцев не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросников на разные темы и просит не вводить свои личные данные», — рекомендовал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.
Также правоохранители напомнили, как защитить свои гаджеты и не стать жертвой аферистов.
«Если Вы подозреваете, что все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в «Настройки» и перейдя во вкладку «Привязанные устройства». Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое Вы не привязывали, немедленно выйдите из данной сессии», — заключили в департаменте полиции.