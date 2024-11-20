«Телефонную станцию» мошенников показали киберполицейские

Фото: Polisia.kz

В Алматы задержали 26-летнего мужчину, устроившего в съемной квартире мини-АТС для интернет-мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Во время обыска у него был обнаружен SIM-box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих одной из сотовых компаний.

«Данное оборудование используется интернет-мошенниками для активации различных интернет-сервисов и мессенджеров, что позволяет им оставаться анонимными. Эти SIM-карты применяются для регистрации аккаунтов, с помощью которых мошенники, находясь физически в другой стране, обзванивают граждан Казахстана», - рассказал первый заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

По его словам, подозреваемый нашел по интернету «работу», заключающуюся в настройке и подключении данного оборудования, а также в замене SIM-карт в слотах.

Куатбек Науатов добавил, что проводятся оперативные мероприятия в рамках уголовного дела. Задержанный взят под стражу.