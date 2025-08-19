Прокуратура Мангистауской области приводит тревожную статистику: за восемь месяцев прошлого года в регионе зарегистрировано 672 случая мошенничества. В нынешнем – 477, что на 29% меньше. Однако интернет-­преступления показывают обратную тенденцию: если в прошлом году было 195 таких фактов, то сегодня уже 200. И это только выявленные эпизоды, ведь многие обманутые стесняются заявить о случившемся.

Виртуальные аферисты умело прячутся за маской заботливого сотрудника банка, представителя службы безопасности или старого знакомого, который якобы попал в беду. Голос по телефону звучит уверенно, речь отточена, а легенда продумана до мелочей. Ужас ситуации в том, что мошеннику даже не нужно приближаться к жертве – достаточно дозвониться, войти в доверие, и она сама передаст данные или отправит деньги.

Их уловки многообразны. Вот на ваш телефон приходит сообщение: «Ваша карта заблокирована. Для восстановления свяжитесь с нами». Или звонок: «У вас несанкционированная операция, мы можем ее остановить, но срочно назовите код из SMS». В другом варианте предлагают вернуть давно забытую страховку или выплатить компенсацию, но для этого нужно лишь подтвердить личность и пройти по ссылке.

В основе любой схемы – игра на эмоциях. Паника, тревога, желание помочь близкому или страх потерять деньги заставляют людей действовать импульсивно. Мошенники используют три основных приема – это спешка («Думать некогда! Надо действовать прямо сейчас!»), авторитет звонящего (представляются сотрудниками полиции, прокуратуры, банка или госоргана) и эмоциональное давление (жерт­ву пугают, что можно остаться без денег, потерять имущество или оказаться под следствием).

Тысячи казахстанцев ежеднев­но становятся жертвами обмана. Они переводят деньги со своих депозитов, попавшись в ловушку вроде той, что «неизвестные берут на вас кредит, мы из службы безопасности, переправьте средства на новый счет». Несмотря на регулярное освещение подобных случаев в средствах массовой информации, ситуация не сильно меняется. Новых механизмов становится все больше, схемы развода – все изощреннее, а значит, и суммы ущерба будут только расти.

В последние годы все чаще встречаются схемы с продажей несуществующих товаров на маркетплейсах, фальшивыми объявлениями о сдаче жилья и инвестиционными проектами, обещающими быстрый доход. Здесь действует тот же принцип: завоевать доверие и вынудить перевести предоплату.

Еще одна ловушка – фальшивые службы доставки. Вам приходит SMS или сообщение в мессенджере: «Посылка не доставлена, пройдите по ссылке». Сайт копирует фирменный стиль известной курьерской компании, но, введя данные карты, вы отдае­те их мошенникам.

Надо помнить, что есть очень простые, но надежные и действенные способы проверки потенциальных обманщиков.

Допустим, вам позвонили. Человек может представиться сотрудником правоохранительных органов, оператором сотовой связи, работником объединения собственников квартир, старым другом или даже близким родственником. Случаи подделки голоса и даже лица с помощью искусственного интеллекта, к сожалению, сейчас не редкость. Если собеседник настаивает на общении только по телефону или в мессенджере, предложите встретиться лично. Настоящий специалист назовет адрес и легко сориентируется на местности. Мошенник же начнет мяться, менять тему, путаться в деталях.

Можно попросить продолжить разговор на казахском языке – в большинстве случаев аферист к этому не готов. Как правило, мошенниками являются граждане третьих стран, использующие специальное устройство для подделки номеров под местный. Поэтому настаивайте на том, чтобы трубку взял казахоговорящий человек. В любом государственном учреждении они есть, в «офисе» кибермошенников – вряд ли.

Есть и более радикальный способ подстраховаться. Для людей пенсионного возраста и молодых граждан, которые опасаются стать жертвами аферы, на портале eGov доступна услуга по запрету на оформление кредитов. Получается она быстро, а в случае попытки оформить заем на ваше имя система просто не даст провести операцию.

«Никогда не передавайте никому коды из SMS и push-уведомлений. Ни один банк или госорган не запрашивает такие данные по телефону. Если сомневаетесь в подлинности звонка, положите трубку и сами перезвоните по официальному номеру, он указан на вашей карте или сайте учреждения», – настоя­тельно советуют в прокуратуре Мангистауской области.

Киберпреступления – как вирус: они меняют форму, но сохраняют суть. Сегодня злоумышленники могут быть в соседнем подъезде или за тысячи километров. И единственная настоящая защита – это бдительность. Помните, нет ситуа­ции, в которой срочно нужно сообщить постороннему коды, пароли или перевести деньги «в целях безопасности».

Аферисты всегда пытаются быть на шаг впереди. Но каждый из нас может не дать им шанса, ведь информированный человек – это препятствие для мошенника.