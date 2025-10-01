Фото: Минкультуры

С 1 по 5 октября Мангистау станет центром культурного и духовного единения, объединяя режиссёров, актёров, продюсеров и зрителей через язык киноискусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Кинофестиваль является инициативой Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), объединяющей национальные киноорганизации Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

За годы своего существования фестиваль прошёл в Стамбуле, Бурсе, Шуше и Анау (Ашхабад). В этом году Актау становится новой точкой притяжения для мирового тюркского кинематографа, а в числе участников фестиваля впервые представлена и Венгрия.

Торжественное открытие состоялось в Доме Дружбы и началось с красной дорожки и показа фильма «QAITADAN» – дебютной полнометражной работы режиссёра Думана Еркимбека. Картина установила исторический рекорд казахстанского кинематографа, став первым национальным проектом, снятым при государственной поддержке, который собрал более 1 миллиарда тенге в прокате.

На церемонии открытия выступил председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали. Он отметил, что особой честью является проведение фестиваля в Актау, который в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира.

В конкурсную программу фестиваля вошли фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино:

- «Joqtau» (реж. Аруан Анартай),

- «Пряники для её отца, моего прадеда, её деда» (реж. Алина Мустафина),

- «Ева. Батыр қыз» (реж. Темирбек Аманжол),

- «Атамекен» (реж. Жанана Курмашева)

Программа фестиваля включает творческие встречи с ведущими деятелями киноиндустрии, киносаммит, показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, а также культурную программу с посещением природных достопримечательностей Мангистауской области. Также во внеконкурсной программе будет представлен фильм Центра кино «Кажымукан» (реж. Канагат Мустафин).

Церемония закрытия и награждения победителей состоится 4 октября. Жюри определит лауреатов в номинациях «Лучший художественный фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучшая актриса» и «Лучший актёр». Кроме того, будет вручена специальная премия ТЮРКСОЙ «За вклад в тюркскую культуру».