Китай восхищен политической дальновидностью Нурсултана Назарбаева

Политика
Russian.CHINA.ORG.CN
В Шанхае состоялся IV cаммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). По результатам мероприятия была принята Шанхайская декларация, в тексте которой подчеркивается важность превращения Азии в регион долгосрочного мира и совместного процветания.

Участники саммита обменялись мнениями по широкому кругу воп­росов, в том чис­ле по ситуации с региональной безопасностью и борьбе с терроризмом, продовольственной безопасности, энергетической безопаснос­ти, интернет-безо­пасности, ядерному разоружению и нераспрост­ранению оружия. Основной задачей, которая стоит перед всеми азиатскими странами, является развитие, что предполагает наличие безопасной и стабильной среды, единодушно признали делегаты.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите со специальным докладом. Он отметил, что азиатские народы должны самостоятельно осуществлять все дела и разрешать все проблемы, которые возникают в Азии, а также поддерживать безопас­ность в регионе. Они располагают возможностями и знаниями для того, чтобы поддерживать мир и стабильность региона путем укрепления взаимного сотрудничества.

Принимавшие участие в работе саммита лидеры множества стран мира подчеркнули важность «формирования инс­титутов». В частности, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что Азия также может учреждать соответствующие институты, в рамках которых национальные лидеры смогут встречаться в целях устранения потенциальных угроз и разрешения существую­щих конфликтов. 

Информационное агентство РОСБАЛТ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал в ближайшее время создать Организацию по безопасности и развитию Азии (ОБРА) на базе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). С таким заявлением он выступил на IV cаммите Совещания по взаи­модействию и мерам доверия в Азии в Шанхае.

«Она (ОБРА) должна составить здоровую конкуренцию ОБСЕ. Запад в отрыве от Востока, без взаимного сотрудничества и взаимопонимания, а также учета восточных традиций и ценностей не может устойчиво развиваться». 

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что глобальный общецивилизационный системный кризис, в который мир вошел шесть лет назад, до сих пор не преодолен и нарастает, охватывая не только финансово-экономическую сферу, но также социально-политическую и культурно-духовную.

Информационное агентство REGNUM
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил особую значимость состоявшегося в Шанхае IV cаммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Нурсултан Назарбаев особо отметил, что саммит в Шанхае стал знаковым событием не только в истории совещания, но и в летописи казах­станско-китайских отношений.

Президент Казахстана напомнил, что выдвинул предложение о транс­формации СВМДА в Организацию по безопасности и развитию в Азии. Он выразил уверенность, что Китай приложит все усилия для создания на основе совещания действенной азиатской региональной организации. В связи с этим Глава государства еще раз призвал лидеров государств – членов форума не откладывать соз­дание инструмента коллективного ответа на региональные и глобальные вызовы, так как это станет историческим шагом к устойчивому развитию стран и процветанию их народов.

Президент Казахстана позд­равил Председателя КНР Си Цзиньпина со вступлением его страны на пост председателя СВМДА, а также поблагодарил его за организацию саммита на высоком уровне.

