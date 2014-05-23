Russian.CHINA.ORG.CN
В Шанхае состоялся IV cаммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). По результатам мероприятия была принята Шанхайская декларация, в тексте которой подчеркивается важность превращения Азии в регион долгосрочного мира и совместного процветания.
Участники саммита обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе по ситуации с региональной безопасностью и борьбе с терроризмом, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, интернет-безопасности, ядерному разоружению и нераспространению оружия. Основной задачей, которая стоит перед всеми азиатскими странами, является развитие, что предполагает наличие безопасной и стабильной среды, единодушно признали делегаты.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите со специальным докладом. Он отметил, что азиатские народы должны самостоятельно осуществлять все дела и разрешать все проблемы, которые возникают в Азии, а также поддерживать безопасность в регионе. Они располагают возможностями и знаниями для того, чтобы поддерживать мир и стабильность региона путем укрепления взаимного сотрудничества.
Принимавшие участие в работе саммита лидеры множества стран мира подчеркнули важность «формирования институтов». В частности, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что Азия также может учреждать соответствующие институты, в рамках которых национальные лидеры смогут встречаться в целях устранения потенциальных угроз и разрешения существующих конфликтов.
Информационное агентство РОСБАЛТ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал в ближайшее время создать Организацию по безопасности и развитию Азии (ОБРА) на базе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). С таким заявлением он выступил на IV cаммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Шанхае.
«Она (ОБРА) должна составить здоровую конкуренцию ОБСЕ. Запад в отрыве от Востока, без взаимного сотрудничества и взаимопонимания, а также учета восточных традиций и ценностей не может устойчиво развиваться».
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что глобальный общецивилизационный системный кризис, в который мир вошел шесть лет назад, до сих пор не преодолен и нарастает, охватывая не только финансово-экономическую сферу, но также социально-политическую и культурно-духовную.
Информационное агентство REGNUM
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил особую значимость состоявшегося в Шанхае IV cаммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Нурсултан Назарбаев особо отметил, что саммит в Шанхае стал знаковым событием не только в истории совещания, но и в летописи казахстанско-китайских отношений.
Президент Казахстана напомнил, что выдвинул предложение о трансформации СВМДА в Организацию по безопасности и развитию в Азии. Он выразил уверенность, что Китай приложит все усилия для создания на основе совещания действенной азиатской региональной организации. В связи с этим Глава государства еще раз призвал лидеров государств – членов форума не откладывать создание инструмента коллективного ответа на региональные и глобальные вызовы, так как это станет историческим шагом к устойчивому развитию стран и процветанию их народов.
Президент Казахстана поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина со вступлением его страны на пост председателя СВМДА, а также поблагодарил его за организацию саммита на высоком уровне.