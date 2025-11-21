Китай вводит онлайн-заполнение миграционной карты для иностранцев

В мире,Китай
46

Китай внедряет онлайн-заполнение миграционной карты для иностранных граждан. Об этом сообщило посольство Беларуси в КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sb.by

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 20 ноября прибывающие в Китай иностранные граждане получат возможность заранее заполнить необходимую для въезда миграционную карту онлайн через официальный сайт и платформу государственных услуг Государственного управления по делам миграции КНР, приложение «Государственное управление по делам миграции 12367», а также мини-программу в WeChat (Alipay) либо отсканировав QR-код с помощью мобильного устройства.

Иностранные граждане, которые не имеют возможности заполнить карту заранее, могут сделать это по прибытии в пункт пограничного контроля Китая, используя предоставленные QR-коды, смарт-терминалы (автоматизированные системы паспортного контроля) или выбрав традиционный бумажный вариант.

По данным посольства, от заполнения миграционной карты освобождаются иностранные граждане при наличии постоянного вида на жительство иностранного гражданина в КНР; прямом транзите в течение 24 часов без выхода за пределы установленной зоны (аэро)порта; въезде или выезде на круизном лайнере с возвращением на том же судне; иностранные граждане, работающие на транспортных средствах, въезжающих в страну или выезжающих из нее, и некоторые другие.

#Китай #онлайн #иностранцы #миграционные карты

