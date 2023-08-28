"Клад" со 115 млн тенге выкопали из навоза в Алматы

Крупную квартирную кражу раскрыли полицейские Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

По подозрению в преступлении полицейские Медеуского района задержали 34-летнего жителя Алматинской области.

«И. 1989 года рождения отжал окно, проник в чужой частный дом, откуда тайно похитил сейф.

За несколько дней до инцидента хозяева дома уехали в отпуск. По словам главы семейства, он является частым предпринимателем, и в сейфе у него хранились 250 тысяч долларов.

Подозреваемого в краже задержали в ходе оперативных и специальных мероприятий, он дал признательные показания. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Похищенные деньги он спрятал среди навоза. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.

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