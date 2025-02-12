Ключ к стабильности и безопасности – в руках каждого Закон и Порядок 12 февраля 2025 г. 7:00 20 Михаил Тё собственный корреспондент по Жамбылской области В регионе прошли две встречи с населением, посвященные профилактике правонарушений. фото предоставлено областным управлением информации и общественного развития В селе Аса Жамбылского района состоялся разговор с трудовыми коллективами, правозащитниками, юристами, представителями государственных органов, а также активистами молодежных организаций. На тематическом собрании «Закон и порядок: стабильность и справедливость в обществе» говорили о важности соблюдения нормативных актов, обсуждали вопросы обеспечения общественного порядка и повышения уровня правовой культуры сельчан. Модератор встречи – заместитель директора Молодежного ресурсного центра Бакытжан Киикбаев поделился своими размышлениями об образе законопослушного гражданина и роли порядка в обществе. Прокурор Жамбылского района Мейирлан Садыков подчеркнул, что закон и порядок – это основа устойчивого и справедливого государства. – Каждый гражданин должен знать свои права и обязанности, соблюдать законы, осознавать свою ответственность, быть патриотом, – сказал он. – Нашей общей целью должно стать формирование правовой культуры населения, особенно в молодежной среде. Законы – это не просто набор правил, а отражение наших ценностей и стремлений к гармонии в обществе. Их соблюдение – не только обязанность, но и привилегия, позволяющая нам жить в мире и согласии. В ходе мероприятия участники рассмотрели законодательную структуру Республики Казахстан, права и обязанности граждан. Обсудили и гражданскую ответственность, способы установления справедливости и равенства в обществе посредством уважения и соблюдения законов, перед которыми все равны. А в селе Мерке Меркенского района состоялся семинар для местной молодежи «Правонарушения и правовая ответственность». Спикерами выступили старший прокурор районной прокуратуры Хиса Ажимбеков, инспектор группы ювенальной полиции райотдела полиции Еркебулан Тупеков, председатель ОФ «Жаугаш батыр Кырбасулы» Осимжан Омаров, инспектор-юрист по делам молодежи КГУ «Молодежный ресурсный центр» Баглан Суиимбай. Представители надзорного и правоохранительного органов говорили о гарантии обеспечения законных прав и интересов граждан Казахстана, мерах, применяемых сотрудниками внутренних дел в отношении несовершеннолетней молодежи, совершившей уголовные и административные правонарушения. Выступавшие поделились мнениями о степени правовой грамотности населения и компетентности полицейских, а также отметили, что порядок в обществе начинается с каждого из нас. Только совместными усилиями мы можем создать среду, в которой будут царить справедливость и взаимоуважение. Соблюдение законов – основа стабильности и безопасности государства, общества, каждого гражданина. #профилактика #правонарушения