Ключ к стабильности и безопасности – в руках каждого

Закон и Порядок
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В регионе прошли две встречи с населением, посвященные профилактике правонарушений.

фото предоставлено областным управлением информации и общественного развития

В селе Аса Жамбылского района состоялся разговор с трудовыми коллективами, правозащитниками, юристами, представителями государственных органов, а также активистами молодежных организаций. На тематическом собрании «Закон и порядок: стабильность и справедливость в обществе» говорили о важности соблюдения нормативных актов, обсуждали вопросы обеспечения общественного порядка и повышения уровня правовой культуры сельчан.

Модератор встречи – заместитель директора Молодежного ресурсного центра Бакытжан Киикбаев поделился своими размышлениями об образе законопослушного гражданина и роли порядка в обществе.

Прокурор Жамбылского района Мейирлан Садыков подчеркнул, что закон и порядок – это основа устойчивого и справедливого государства.

– Каждый гражданин должен знать свои права и обязанности, соблюдать законы, осознавать свою ответственность, быть патриотом, – сказал он. – Нашей общей целью должно стать формирование правовой культуры населения, особенно в молодежной среде. Законы – это не просто набор правил, а отражение наших ценностей и стремлений к гармонии в обществе. Их соблюдение – не только обязанность, но и привилегия, позволяющая нам жить в мире и согласии.

В ходе мероприятия участники рассмотрели законодательную структуру Республики Казахстан, права и обязанности граждан. Обсудили и гражданскую ответственность, способы установления справедливости и равенства в обществе посредством уважения и соблюдения законов, перед которыми все равны.

А в селе Мерке Меркенского райо­на состоялся семинар для местной молодежи «Правонарушения и правовая ответственность». Спикерами выступили старший прокурор район­ной прокуратуры Хиса Ажимбеков, инс­пектор группы ювенальной полиции райотдела полиции Еркебулан Тупеков, председатель ОФ «Жаугаш батыр Кырбасулы» Осимжан Омаров, инспектор-юрист по делам молодежи КГУ «Молодежный ресурсный центр» Баглан Суиимбай.

Представители надзорного и правоохранительного органов говорили о гарантии обеспечения законных прав и интересов граждан Казахстана, мерах, применяемых сотрудниками внутренних дел в отношении несовершеннолетней молодежи, совершившей уголовные и административные правонарушения. Выступавшие поделились мнениями о степени правовой грамотности населения и компетентности полицейских, а также отметили, что порядок в обществе начинается с каждого из нас.

Только совместными усилиями мы можем создать среду, в которой будут царить справедливость и взаи­моуважение. Соблюдение законов – основа стабильности и безопасности государства, общест­ва, каждого гражданина.

#профилактика #правонарушения

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