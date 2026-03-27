В заседании приняли участие представители стран – учредителей фонда: заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиёзода, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев, советник Президента Республики Узбекистан Шухрат Ганиев, а также министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и председатель Исполкома МФСА Асхат Оразбай. В качест­ве наблюдателя в заседании принял участие заместитель министра – директор Службы водных ресурсов Кыргызской Республики Алмаз Жээналиев.

Приветствуя делегатов форума, заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев отметил, что состоявшееся заседание имеет особое значение. Оно проходит в завершающий период председательства Республики Казахстан в МФСА и фактически является ключевым этапом подготовки к заседанию Совета глав государств – учредителей фонда, которое состоится 22 апреля текущего года в Астане.

– За прошедший период нам удалось обеспечить последовательную работу фонда, сохранить конструктивный диалог и продвинуть ряд важных инициа­тив. Уверен, что сегодняшний разговор позволит нам выйти на согласованные подходы по ключевым вопросам, которые в дальнейшем будут вынесены на рассмотрение Глав государств, – отметил вице-премьер.

В текущем году исполняется 33 года со дня создания МФСА. За это время фонд утвердился как уникальная и востребованная региональная платформа, основанная на принципах доверия, взаимного уважения и партнерства, обеспечивающая практическое взаимодействие государств Центральной Азии в водной, экологической и социально-экономической сферах.

– Благодаря совместной работе наших стран и политической воле глав государств удалось сохранить устойчивую систему взаимодействия по управлению трансграничными водными ресурсами и продвижению регио­нальных инициатив, направленных на улучшение ситуации в бассейне Аральского моря, – сказал Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что сегодня перед приаральскими странами стоит важная задача – обеспечить содержательную и качественную подготовку к предстоящему заседанию Совета глав государств.

– От результатов нашей работы во многом будет зависеть уровень принимаемых решений на высшем уровне, – подчеркнул он.

Напомним, Казахстан реализует комплексные меры по сохранению Северного Аральского моря. В частности, Министерством водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разработана вторая фаза проекта по сохранению Северного Арала. Проектом предусмотрена реконструкция Кокаральской плотины для поднятия уровня моря до 44 м по Балтийской системе. В результате планируется увеличить площадь поверхности водоема до 3 913 кв. км, а объем воды – до 34 млрд кубометров.

Министерством также ведется­ разработка более 160 проектно-сметных документаций по модернизации и автоматизации ирригационных систем Арало-Сырдарьинского бассейна в Туркестанской и Кызылординской областях. Это позволит обеспечить более эффективное использование воды и направлять сэкономленные объемы в Северный Арал.

Отметим, что за счет согласования режимов работы водо­хранилищ на реке Сырдарья и строгого выполнения межгосударственных договоренностей за последние три года приток воды в Северное Аральское море сос­тавил более 6 млрд кубометров. В результате объем Северного Арала увеличился с 18,9 млрд кубометров в конце 2022 года до 23 млрд кубометров к концу 2025-го.

По результатам переговоров подписан ряд совместных решений: по подготовке к предстоя­щему заседанию Совета глав государств – учредителей фонда, которое состоится 22 апреля 2026 года в Астане; по итогам работы Исполкома МФСА за отчетный период и по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы фонда. Кроме того, утверж­ден документ, регламентирующий работу по координации деятельности Исполкома МФСА и международных партнеров, а также повестка следующего заседания правления фонда.

Также в повестке дня были рассмотрены и приняты к сведению вопросы: о разработке проекта Плана работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья, а также об объявлении 2026–2036 годов Десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии.