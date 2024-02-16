Книги совсем как люди

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Увлекательные истории об уникальных книжных находках и перипетиях их судеб рассказал историк, собиратель редкой казахской литературы кавалер ордена «Құрмет» Василий Лазаревский.

фото из личного архива В. Лазаревского

Коллекция Лазаревского поистине уникальна и включает один из двух имеющихся в Казахстане подлинников прижизненного издания Курбангали Халиди «Тауарих-и хамса-и шарки», подвергшийся репрессиям труд Ермухана Бекмаханова «Казахстан в 20–40 годы XIX века» с автографом автора, а также редчайший «запрещенный» учебник по казахской литературе на латинице.

Профессиональный историк и настоящий ценитель старины Василий Лазаревский родился в городе Текели, где в 1977 году пошел в школу. То, что обязательно свяжет свою жизнь с историей, любознательный мальчик понял еще в шестом классе, взахлеб прочитав учебник истории древнего мира. После окончания школы решил ехать в столицу и поступать в тогда еще КазГУ им. С. Кирова. Конечно же, на исторический факультет. Но в то время, вспоминает Василий Васильевич, туда шли не только ради преподавательской и научной деятельности, но и для совершения «социального прыжка» по партийной линии, оттого и конкурс был очень высок. Только третья попытка увенчалась успехом, и в 1996 году Василий Лазаревский стал-таки выпускником истфака уже Казахского национального университета им. аль-Фараби.

В непростые 90-е, делится историк, преподавал в школе и вузе, уходил, как многие, в бизнес и даже поработал на текелийском телеканале. А в начале двухтысячных после объявления старта программы «Культурное наследие» вернулся наконец к любимому делу: с 2004 по 2010 год участвовал в археологических раскопках древних городищ Отрарского оазиса, в числе которых – Койлык, расположенный на территории нынешней области Жетысу, Жуан тобе, Караспан и Сауран на юге страны, а также Туркестан.

На протяжении всего этого времени, наряду с учебой и работой, историк проявлял особый интерес к различному антиквариату.

– Был «всеядным», – улыбается Василий Васильевич. – Хорошо разбирался в казахстанской живописи советского периода, в монетах. Увлекался, но не вплотную книгами. Однако все изменил один случай, после которого букинистика захватила меня целиком.

В начале 2010-х на одном из блошиных рынков в Алматы Василий Лазаревский в кучке – в прямом смысле – книг, выставленных одним из букинистов, нат­кнулся на уникальный экземпляр с настоящим историческим «шлейфом».

– Книга одного из первых в нашей стране докторов исторических наук Ермухана Бекмаханова «Казахстан в 20–40 годы XIX века» была выпущена издательством КАЗОГИЗ в Алма-Ате в 1947 году и была встречена общественностью с большим интересом, – рассказывает коллекционер. – Но в начале 50-х злопыхатели написали на нее гневные статьи. Книгу раскритиковали, и в декабре 1952 года Бекмаханов получает 25 лет исправительно-трудовых лагерей по обвинению в «буржуазном ультранацио­нализме». Книгу изымают из обихода, из библиотек, многие экземпляры были уничтожены. И вот представьте, какая удача в развале книг найти ее именно в издании 1947 года! И самый жирный плюс в том, что состояние книги было более или менее хорошим, а на форзаце стоял автограф самого Бекмаханова.

Не менее высока и научная ценность этого издания: согласно официальному заключению специалистов, в труде Ермухан Бекмаханов приводит обширный разбор уникальных архивных и фольклорных материалов, а историю Казахстана того периода, в том числе и освободительное движение под руководством Кенесары Касымова, излагает с объективной точки зрения, «без каких-либо исторических и политичес­ких подоплек». Что, конечно же, совсем не «отвечало» советской цензуре.

– С этого момента меня заинтересовала редкая казахская книга, – продолжает Василий Васильевич. – В моем приоритете – гуманитарные науки, история, этнография, прикладное искусство, народное литературное творчество. Также материалы должны быть выпущены до 1950-х годов. Объяснение элементарное: книги, которые издавались по «киргизским», как говорили в царское время, степям, если не брать в расчет «коммунистическое предисловие», имели богатую и прочную фактологическую базу. Многие современные ученые до сих пор опираются на данные этих изданий.

Так начались поиски, которые не прекращаются по сей день. В них совсем как с кладом – перебирая десятки тонн различной литературы, коллекционер обнаруживает истинные драгоценности. Вот только все чаще и чаще, сетует ценитель, эти сокровища оказываются никому не нужными. Уникальные частные библиотеки, которые владельцы десятилетиями собирали по крупицам, бережно выставляя за стеклами ряды раритетов и «дефицитов», тщательно пряча «запрещенку» и самиздат, сегодня, сваливая в мешки, отправляют в отходы.

– Наследникам это бывает уже неинтересно, – констатирует Василий Василье­вич. – Что, к сожалению, встречается очень часто. Ко мне обращаются наследники библиотек, готовые сдать богатые коллекции просто на макулатуру.

Слово печатное вечно

Из такой ставшей ненужной литературы Василию Васильевичу попал в руки невероятный раритет – книга Курбангали Халиди «Тауарих-и хамса-и шарки» («История пяти восточных народов»), выпущенная в казанской типографии «Урнек» в 1910 году. Труд напечатан в арабской графике на тюркском (чагатайском) языке с многочисленными вставками на арабском, персидском и турецком языках.

Об уникальности и высочайшей ценности экземпляра можно судить лишь по тому обстоятельству, что во всем Казахстане второй подобный подлинник, опубликованный весьма ограниченным тиражом при жизни автора, хранится в редком библиотечном фонде Академии наук РК. Изначально книга, попавшая в руки Василия Лазаревского, была разделена на 12 отдельных тетрадок, которые аккуратно собрали и отреставрировали, «одев» увесистый фолиант в новую обложку.

Курбангали Халиди родился в 1846 году в Аягозе, получил образование в Семипалатинске, преподавал в медресе. В 1874 году был назначен имамом татарской мечети в городе Чугунак Тарбагатайского округа Синьцзяня, а позднее стал главным кази (судьей) для местных тюркских мусульман. Курбангали Халиди владел арабским, персидским и турецким языками. Он совершил хадж в Мекку, посетил Моск­ву, Варшаву, Вену, Стамбул и другие города. «История пяти восточных народов» стала вторым исследовательским трудом автора. Он писал его более двадцати лет, рассказывает коллекционер. На 782 страницах приведена история казахов, уйгуров, узбеков, монголов и китайцев. В своих исследованиях Курбангали Халиди опирается на широкий круг восточных письменных источников. Известно, что для сбора материала он специально выезжал в казахские аулы, изучая общественную жизнь и быт населения. Да и в целом основная часть сочинения посвящена истории казахского народа и содержит множество уникальных фактов.

– В соответствующих разделах книги автор приводит предания о понятиях «алаш», «узбек», «казак», «ногай», – знакомит с содержанием историк. – Он рассказывает об археологических и архитектурных памятниках на территории Центрального и Северного Казахстана, о Чингисхане и его потомках, казахских ханах. В 2017 году труд Курбангали Халиди был переведен на казахский язык специалистами-востоковедами университета имени Гумилева, и сейчас с его содержанием может ознакомиться любой желающий.

Василий Васильевич – завсегдатай пунк­тов приема макулатуры и блошиных рынков Алматы. В поисках раритетных книг выезжает в регионы страны, а еще постоянно мониторит букинистический рынок бывшего Советского Союза. Ценные находки приобретал в России, Беларуси и даже Молдове, где отыскал весьма редкий экземпляр – книгу Михаи­ла Вяткина «Сырым батыр» 1947 года выпуска, приводит пример историк.

В его коллекции, помимо редких изданий, есть собрание книг с автографами, коих насчитывается уже порядка шестидесяти. Среди них – подписи Ермухана Бекмаханова (та самая находка, с которой и началось коллекционирование), Сабита Муканова, Габидена Мустафина, Олжаса Сулейменова и многих других. И вообще, любая книга – это летопись во всех смыслах, уверен Василий Васильевич.

– Помимо того, что огромный интерес представляют непосредственно сами книги, по ним еще можно проследить историю книгопечатания Казахстана с начала XX века, – делится наблюдениями Василий Лазаревский. – Сначала издания были на казахском языке в арабской графике, на рубеже 1927–1928 годов идет переход на латиницу, которая использовалась до 1941–1942 годов. Но самый важный, на мой взгляд, факт, который, к удивлению, редко где упоминается – это то, что из всех тюркоговорящих союзных респуб­лик в тридцатые годы самое большое количество изданий на латинице было выпущено в Казахстане. Неизвестно почему, но это факт. Хотя если сравнить по населению, то в годы революции в городе Верном проживало не более сорока тысяч жителей, а Ташкент тогда уже был миллионником. Наши авторы печатались в Оренбурге, Ташкенте, Кызыл-Орде, Семипалатинске, а позднее и в Алма-Ате.

Среди таких книг, изданных на исторической латинице (яналифе), в своей коллекции историк выделяет школьный учебник «Әдебиет хрес­томатиясы», выпущенный в Кызыл-Орде в 1934 году. Книга по литературе для четвертого года обучения в пятилетних казахских школах полностью отражала политику своего времени: здесь высмеивается байство и строго соблюдается принцип безверия, а наряду с народным творчест­вом и казахскими авторами представлены произведения Максима Горького.

Учебник содержит биографии и произведения еще живых и не опальных Сакена Сейфуллина (его фамилия, кстати, написана в варианте «Сайполла улы»), Ильяса Жансугурова и ряда других авторов, в том числе Абая Кунанбаева, Ыбрая Алтынсарина, Султанмахмута Торайгырова, Беимбета Майлина.

– У этой хрестоматии весьма трагичная судьба, по которой можно тоже отследить перипетии истории, – говорит Василий Васильевич. – На нее пришлось сразу два удара. Во время массовых репрессий 1936–1938 годов часть авторов из книги попала в списки врагов народа, и издание, соответственно, также подверглось «репрессиям». Запрещенную литературу изымали из обихода и уничтожали физически. И даже если она где-то сохранилась, то с начала сороковых годов, когда по волевому решению центра все тюркоязычные народы Советского Союза переходят с латиницы на кириллицу, она за ненадобностью просто уходит в небытие – на макулатуру.

Сегодня издания на латинице хранятся в основном в крупных библиотеках, поясняет обладатель раритета, и найти их на руках – колоссальная удача. А эта книга представляет особый духовно-культурный интерес еще и потому, что по ней можно отследить развитие отечест­венной литературоведческой науки.

P. S. Это лишь малая часть книжной сокровищницы увлеченного историка. О ее жемчужинах «Казахстанская правда» обязательно расскажет еще.

#книги #коллекция книг #Василий Лазаревский

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