Книгу о государственности Казахстана презентовали в Сенате

В Сенате Парламента состоялась презентация книги «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков». Автором является казахстанский ученый Мухит-Ардагер Сыдыкназаров – директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Сената Республики Казахстан.

Пресс-служба Сената РК

В ходе презентации профессор ЕНУ рассказал участникам встречи о результатах своих научных исследований. По мнению профессора, активно устанавливая торгово-экономические, культурные и дипломатические связи с европейскими странами и США, Казахское государство на протяжении веков показывало себя как надежный и предсказуемый партнер.

«Взаимный интерес казахов и европейцев друг к другу, поиск взаимовыгодных и прагматичных двух- и многосторонних связей, начиная с XV века дали свой эффект и оказывают влияние сквозь века. С момента создания Казахского ханства в 1465 году его название упоминается в атласах, созданных ведущими западными картографическими издательствами, в том числе в США, Бельгии, Англии, Франции, Италии, Германии. Труд охватывает период с 1562 по 1879 годы и наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития нашей государственности. Всего эта книга включает 130 карт», – пояснил автор книги.

В свою очередь, депутаты Сената поблагодарили ученого за проведение масштабного исследования, которое представляет историческую ценность для современной науки и открывает новые грани казахстанской международной политики для общественности.

Отметим, на основе многолетних научных исследований в Европе и США профессором Мухит-Ардагером Сыдыкназаровым введены ранее неизвестные массивы новых научных данных для дальнейших фундаментальных и прикладных исследований непрерывной государственности Казахстана.