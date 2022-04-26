Когда на прилавках появятся собственные яблоки, сыры и творог, рассказали в МСХ

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства рассказал, когда будет решен вопрос обеспеченности внутреннего рынка продуктами отечественного производства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ербол Карашукеев отметил, что по итогам 2021 года обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров, включая 19 видов социально значимых, за счет отечественного производства составляет 80% и более. Из них по 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100%. Речь идет о таких товарах, как хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль.

Еще по 12 товарным позициям обеспеченность составляет 80%. В их числе томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное.

«Исключение составляют такие товары как яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%). По данным группам товаров сумма импорта составляет 700 млн долларов», – отметил глава МСХ.

Полное импортозамещение по мясу птицы планируется к 2025 году, за счет строительства и модернизации 23 птицефабрик с общей производственной мощностью 223,1 тысячи тонн в год.

Также до конца 2025 года планируется реализация 20 инвестиционных проектов по переработке молока, из них 5 крупных предприятий по производству сыров и творогов с общей мощностью 161,2 тысячи тонн переработки молока.

«Доля импорта яблок в 2021 году составила 99,4 тысячи тонн при собственном сборе урожая в 262,8 тысячи тонн. Полное импортозамещение планируется к 2025 году за счет закладки 22 садов на площади 8,2 тысячи га. Доля импорта колбасных изделий в 2021 году составила 47 тысяч тонн при собственном производстве 60,7 тысячи тонн. До конца 2025 года планируется реализация 24 инвестиционных проектов по переработке мяса, из них запуск четырех крупных предприятий по производству колбасных изделий с общей производственной мощностью 87,4 тысячи тонн», – заявил Карашукеев.

По его словам, в рамках мероприятий по импортозамещению будут приняты следующие системные меры:

- финансирование проектов на сумму 23,6 млрд тенге;

- подведение инфраструктуры;

- субсидирование инвестиционных вложений в размере 6 млрд тенге;

- усиление контроля качества продукции.