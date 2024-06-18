Когда достроят трассу Астана - Алматы

Транспорт, Авто
122
Дана Аменова
Корреспондент

Самый крупный дорожный проект завершится к концу 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол»

Фото: «КазАвтоЖол»

«КазАвтоЖол» реализует один из крупнейших дорожных проектов Казахстана – «Астана-Алматы» (коридор «Центр-Юг»).

По поручению главы государства с целью реконструкции коридора «Центр-Юг» проводятся работы по обновлению общей протяженности дороги в 885 километров, включая четыре основных участка: «Караганда-Балхаш» (363 км), «Балхаш-Бурылбайтал» (288 км), «Бурылбайтал-Курты» (228 км) и строительство объезда станции Шамалган.

На указанных участках с 2019 года также проводится модернизация до технической категории I-б с целью обеспечения четырехполосного движения с использованием барьерного ограждения для безопасного разделения транспортного потока.

«На данный момент 833 километра дороги покрыты новым асфальтовым покрытием. Напомним, что участок дороги от Астаны до Караганды протяженностью 182 км обеспечивает безопасное движение благодаря четырехполосной автомагистрали I-б технической категории. По дорожному коридору «Центр-Юг» планируется строительство 42 отдельных площадок для отдыха и 23 сервисных станций», – говорится в официальном сообщении.

На участке реконструкции дороги «Караганда-Балхаш» предусмотрено обновление 8 участков протяженностью 363 км.

«На данный момент выполнено большое количество работ: выработано 31,2 миллиона кубических метров земли, уложено около 359 км различных слоев основания и покрытия. Дорожное покрытие открыто для движения на всей длине участка, а для строительства задействованы большое количество техники и персонала. Что касается участка реконструкции «Балхаш-Бурылбайтал», на сегодняшний день уже завершено и сдано в эксплуатацию 3 участка протяженностью 127 км. Работы по укладке основного напыления и покрытий также активно ведутся, и движение по новой дорожной поверхности открыто уже на 228 км из запланированных 288 км», – пишут в пресс-релизе.

Участок реконструкции «Курты-Бурылбайтал» преобразуется согласно проекту, который включает в себя реконструкцию четырех участков протяженностью 242 км и их перевод в I-б техническую категорию. На данный момент уже завершен один участок протяженностью 81 км.

«С момента начала строительства было проведено значительное количество работ: выработано 9,0 млн. кубометров земляного полотна, уложено 203,1 км верхнего слоя основания, 200 км нижнего слоя покрытия и 119 км верхнего слоя покрытия. Участок реконструкции «Обход станции Шамалган» имеет длину 6 км и относится к I-б технической категории. В данный момент ведутся работы по устройству 3-х слойного асфальтобетонного покрытия на различных участках (всего уложено около 4,3 км в верхнем слое покрытия, 4,6 км в нижнем слое и 5,4 км в верхнем слое основания), а также установке деформационных швов и обустройству основной эстакады через ж/д переезд», – пояснили в нацкомпании. 

Кроме того, дополнительно проводятся работы по бетонированию водосбросного слива, монтажу опор освещения, барьерных ограждений и дорожных знаков.

Процент завершения работ по возведению земляного полотна и искусственных сооружений, включая путепроводы и водопропускные трубы, составляет 100%.

Для выполнения задач привлечено 42 единицы техники и 153 сотрудника. На участке дороги «Центр-Юг» установлены современные санитарно-гигиенические узлы, торговые площадки и зарядные станции для электро-автомобилей.

Также установлены снегозащитные ограждения, противоослепляющие экраны и сетчатые ограждения. В пресс-службе добавили, что завершение строительства автодороги «Астана-Алматы» запланировано на конец 2024 года.

#трасса #реставрация #КазАвтоЖол #«Астана-Алматы»

Популярное

Все
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Казахский – язык чувств
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Фермеры готовятся к приходу сайги
Во сколько оценят бесценный сад?
Нехватка мощностей электро- и газоснабжения препятствует привлечению инвестиций в экономику
Строительство домов в поселке Жезды идет к завершению
Наказание для монополиста
Банкрот? А жена разрешила?
Зазеленеет, засверкает, заблестит
Десятилетний Камиль Ахметов мечтает построить мусороперерабатывающий завод
Паводковый мусор отправили в утиль
Когда бизнес в надежных руках
Ветерану выразили огромное уважение
С пользой для поселка
Управление отраслью должно быть системным
Современные вызовы и решения в обеспечении безопасного детства
Новая тарифная политика КТЖ может ущемить интересы отечественного товаропроизводителя
Гранд-финал прошел в Шымкенте
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
Чистота должна стать нормой. Кто штрафует граждан, разбрасывающих мусор?
26 благотворительных учреждений ликвидировали в Алматы
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Интернет появится на трассах Самара – Шымкент и Актобе – Ор…
Переоформлять автомобили стало проще в Казахстане
Более пяти миллионов машин зарегистрировано в Казахстане
Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]