Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Площадка креативного центра Петропавловска превратилась в настоящий праздник казахского языка. Здесь прошел областной фестиваль TIL FEST, собравший педагогов, студентов, представителей этнокультурных объединений и просто любителей культуры.

Заместитель акима области Жусуп Жумагулов отметил:

– Каждый язык – это целый мир с историей, традициями и духовными ценностями. В нашей области успешно работают школы с разными языками обучения и этнокультурные центры.

Гости могли попробовать национальные блюда, познакомиться с ремесленными изделиями и костюмами народов, проживающих в регионе, а также поучаствовать в мастер-классах и интерактивных играх.

Активист корейского центра Hangug Qazaqstan Аяулым Хажумханкызы рассказала:

– Мы показываем, какие есть корейские блюда и игры, рассказываем о происхождении языка и алфавита. Сейчас ученики используют хангыль – это современный способ изучения.

Особое внимание фестиваля было уделено педагогам и активистам, которые развивают казахский язык. Одной из награжденных стала Умутжан Шинтемирова, руководитель Центра обучения языкам. Более 30 лет она помогает взрослым и молодежи осваивать казахский язык и внедряет современные методики преподавания.

– Эта награда – заслуга всего коллектива и наших партнеров. Мы повышаем престиж государственного языка и обучаем ему всех желающих, – подчерк­нула Умутжан Шинтемирова.

В Доме дружбы для людей всех возрастов прошел интерактивный урок «Туған жерім – Қазақстаным!». Участники повторяли правила казахского языка, изучали новые слова и выражения.

– Язык – это основа единства народа. Изучая казахский, мы укрепляем взаимопонимание и уважение друг к другу, – делились впечатлениями участники.

Студенты отмечали, что урок оказался увлекательным:

– Я узнала новые слова и сразу хочу использовать их в повседневной речи, – рассказала одна из студенток.

Представители старшего поколения добавили:

– Такие встречи помогают сохранить связь поколений и показать молодым, что язык – это живая душа народа.

В музыкально-литературном клубе Sana прошел познавательный вечер «Тіл – халықтың жаны, рухани қазынасы», посвященный казахскому языку. Мероприятие собрало преподавателей, студентов, школьников и активных читателей.

Кандидат филологических наук Жанар Таласпаева и председатель Белорусского культурного центра СКО Мария Татаренко рассказали о роли языка как основы культуры и национального самосознания.

– Язык – это не только грамматика, это ключ к духовному богатству народа, – отметили эксперты.

Для гостей организовали книжную выставку с произведениями казахстанских писателей о языке и национальных ценностях.

Пользуются спросом в регионе экс­курсии. Сотрудники полиции посетили культурно-просветительский центр «Мағжан орталығы». Историк Али Турысов провел экскурсию по залам, воссоздающим эпоху поэта Магжана Жумабаева, показал редкие издания и рассказал о жизни великих творцов казахской литературы.

Программа включала просмотр фильма о жизни Ахмета Байтурсын­улы и участие в семинаре-конференции в областной библиотеке им. Сабита Муканова.

Все мероприятия показали, что развитие казахского языка – это не только обучение грамматике. Это обмен знаниями, межпоколенческий диалог, творческое вдохновение и укрепление культурного единства.

– Каждый язык – уникальный код, в котором заключены многовековые традиции и мудрость. Развитие казахского языка – основа духовного богатства Казахстана, – подчеркивают организаторы.

Петропавловск вновь доказал, что когда язык оживает, оживает и культура, а вместе с ними и вся общественная жизнь города.

