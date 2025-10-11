Когда содержание важнее формул

Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Инициированы нормы по обеспечению лекарственными препаратами

фото автора

Перед системой здравоохранения стоят вызовы, касающиеся как трансформации первичной медико-санитарной помощи, совершенствования фармацевтической отрасли, так и повышения кадрового потенциала. Эти вопросы обсуждают участники стартовавшего в Астане V Республиканского форума руководителей здравоохранения.

– В системе здравоохранения проводится масштабная работа. Благодаря поддержке Главы государства Касым-Жомарта
Токаева реализуется национальный проект, строят сотни новых медорганизаций, а уже имеющиеся оснащают необходимым современным оборудованием. Летом мы приняли важный закон по реформированию системы обязательного социального медицинского страхования. Была большая путаница по пакетам оказания медпомощи. Один из важных шагов – реализация кампании по вакцинации девочек от ВПЧ. Соответствующая работа проводится и по поддержке онкобольных, – сказал в приветственной речи депутат Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов.

По его словам, депутатским корпусом инициированы нормы и по обеспечению лекарственными препаратами.

– Если посмотреть на опыт России, Турции, Узбекистана, то в одной стране зарегистрировано, условно, 18 тысяч лекарственных средств, а у нас – порядка 6–7 тысяч препаратов. О чем это говорит? Выбор у наших граждан, у медорганизаций ограниченный. Это сигнал о необходимости либерализации процесса, об ускорении процедур регистрации медикаментов, что, безусловно, отразится на ценовой политике лекарств. Конкуренция влияет на выбор, стоимость и возможности отрасли. Мы предлагаем, чтобы одобренные и рекомендованные международным сообществом медикаменты имели отдельный коридор для поставок в Казахстан. Бюрократическая система должна претерпеть большие изменения, – добавил Асхат Аймагамбетов, подчеркнув, что содержание медицинских инициатив важнее различных формул, не имеющих под собой оснований.

Особое внимание во время форума уделялось вопросу развития первичной медико-санитарной помощи с точки зрения управления, а также цифровой трансформации отрасли. Обсуждались вопросы внедрения инноваций, применения искусственного интеллекта, а также развития человеческого капитала в управлении здравоохранением, повышения качества медицинской помощи, обеспечения безопасности пациентов и совершенствования механизмов финансирования ПМСП. Основная цель форума, по словам первого вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева, – повышение квалификации управленцев здравоохранения и развитие их профессиональных компетенций.

– Казахстан по праву считается родиной первичной медико-санитарной помощи. Именно здесь в 1978 году была принята знаменитая Алма-Атинская декларация, заложившая основу глобального движения «Здоровье для всех». Сегодня мы продолжаем этот путь, обновляем стандарты первичного звена, усиливаем роль семейных врачей, развиваем интеграцию профилактических, социальных и цифровых технологий. Наша цель заключается в том, чтобы каждые поликлиника и амбулатория стали центром здоровья, ориентированным на потребности человека, а не только на лечение болезней. Еще одна ключевая тема форума – цифровая трансформация и искусственный интеллект. Казахстан уже внедряет масштабные цифровые решения: от электронного здравоохранения и маркировки лекарственных средств до разработки национальной платформы. Но цифровизация не цель сама по себе. Это инструмент, который должен облегчить труд врача, повысить эффективность управления и сделать систему прозрачной для пациентов. Важно, чтобы технологии помогали, а не заменяли человека, чтобы цифровая медицина была этичной, безопасной и человечной, – отметил первый вице-министр здравоохранения.

К словам выступающего присое­динился и председатель, основатель Казахстанской ассоциации менеджеров здравоохранения Куаныш Ергалиев. Он подчеркнул, что внедрение ИИ открывает новые горизонты для диагностики, анализа и принятия решений и, самое главное, делает медицинскую помощь более доступной и точной, однако не заменяет человека, а усиливает его потенциал.

