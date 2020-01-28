Когда в Казахстане начнут регистрацию авто из стран ЕАЭС

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: azattyq-ruhy.kz
Регистрация автомобилей, ввезенных на территорию РК из стран ЕАЭС, предполагается с февраля, и продлится до марта 2021 года. Об этом в кулуарах Правительства сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Тусупов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы проводим подготовительную работу, чтобы не допустить дезинформации граждан и неразберихи в ЦОНах. Максимально длительное время мы будем проводить такую регистрацию, чтобы граждане могли легализовать свой транспорт. С февраля ориентировочно регистрация начнется, и до марта 2021 года будет длиться для граждан период для уплаты и сбора", – сообщил Тусупов.

Он добавил, что на данный момент акция по регистрации еще не начиналась, так как отрабатывается механизм подачи документов для легализации машин. По его словам, на данный момент с заинтересованными госорганами прорабатывается вопрос размещения в ЦОНах специалистов для консультации гражданам.

"Что касается регистрации транспортных средств, то на самом деле за последние 2-3 года мы регистрируем порядка 40 тысяч транспортных средств из стран ЕАЭС, они все проходят регистрацию, и никаких проблем нет по части предоставления документов и уплаты сборов", – сказал заместитель председателя комитета.

Он подчеркнул, что суммы оплаты установлены налоговым законодательством, и они едины для всех.

"Необходимо заплатить порядка 10 тысяч тенге за госномер и техпаспорт, а также от 600 тысяч до чуть более миллиона тенге, в зависимости от года выпуска транспортного средства, на сбор за первичную регистрацию", — объяснил Тусупов.

В заключение он заверил, что в ведомстве принято решение дать необходимое время казахстанцам, чтобы собрать все документы и предоставить их для легализации купленного авто.

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