Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин в СЦК рассказал, когда будет внесен на рассмотрение Парламента новый закон «О СМИ», передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Внесение в Мажилис закона «О СМИ» (нового проекта закона - прим. ред.) планируется в 2023 году. Пока идет выработка концептуальных подходов к изменению норм закона в соответствии с теми направлениями, которые даны Главой государства в Послании», – сообщил Канат Мусин.

Глава Минюста заявил, что это работа непростая – получить закон, который будет регулировать в должной мере отношения в этой сфере и удовлетворять как общество, так и журналистов.

«Нужно время, поэтому запланировано внесение в Мажилис в 2023 году», – резюмировал Канат Мусин.