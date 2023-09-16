Когда восстановят связь и телевещание в Казахстане

Эфир всех телеканалов пропал почти на всей территории страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу KazSat 3.
По неофициальным данным возникли проблемы с вещанием через спутник Kazsat-3. Причиной проблем ретрансляции телеканалов стала внештатная ситуации на самом спутнике.
На данный момент АО «РЦКС» совместно с предприятием разработчика (АО «ИСС имени М.Ф.Решетнева») спутника проводит работы по устранению внештатной ситуации.
Ожидаемое время восстановления сервиса по оказанию услуг операторам связи и телевещания запланировано ориентировочно на 12:00 16.09.2023.
Работа по выявлению причины возникновения данной ситуации на КА «KazSat-3» продолжаются, по результатам которой разработчик, в случае необходимости, выработает необходимые рекомендации по доработке программного обеспечения спутника.