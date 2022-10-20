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Транспорт , Образование

Когда запустят школьные автобусы в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что специально для школ города закупят 100 автобусов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района поинтересовалась у акима, когда в мегаполисе запустят школьные автобусы.

«На прошлом заседании маслихата мы внесли в бюджет расходы. В этом году мы закупим специально для школ 100 автобусов. Выделили 5,2 млрд тенге. Автобусы запустим 1 января. По городу мы выбрали 29 школ. По списку, который был предоставлен акиматом Бостандыкского района, в школах выше проспекта аль-Фараби автобусы будут курсировать по утрам», – ответил Ерболат Досаев.

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