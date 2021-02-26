Кокпар с участием несовершеннолетних выявили в Туркестанской области

Сотрудники полиции Сарыагашского РОП в составе мобильной группы выявили очередной факт проведения "кокпара" с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
"Спортивное мероприятие организовали на пастбище в местечке Коктерек кент. В бата кокпар приняли участие около 70 человек, в том числе несовершеннолетние подростки. Стражи порядка сразу же остановили кокпар, провели с присутствующим разъяснительные беседы и распустили собравшихся по домам", – говорится в сообщении.
По информации полиции, в отношении организаторов собрали материалы по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" и направили в районный СЭС для привлечения их к административной ответственности.
Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не нарушать карантинный режим и санитарно-эпидемиологические нормы, а также воздержаться от проведения каких-либо свадебных и массовых мероприятий.
При посещении общественных мест, рынков, магазинов, аптек и иных места массового скопления людей необходимо носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.