Количество квот на ЭКО по госпрограмме сократили в Карагандинской области

Программа предназначена для пар, которые пытаются зачать ребёнка больше года, но не могут добиться беременности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году в Карагандинской области 270 семей получат возможность стать родителями, воспользовавшись бесплатными услугами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по программе обязательного социального медицинского страхования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Программа предназначена для пар, которые пытаются зачать ребёнка больше года, но не могут добиться беременности.

Чтобы получить квоту на ЭКО, необходимо:

- обратиться в поликлинику по месту прикрепления и записаться на приём к акушеру-гинекологу;

- сдать анализы на гормоны, пройти обследование на проходимость маточных труб и получить заключение репродуктолога;

- мужчинам необходимо пройти спермограмму и получить заключение андролога.

С полным пакетом документов нужно обратиться в комиссию по выдаче квот в Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья областной клинической больницы.

«Если в вашей поликлинике нет нужных специалистов или оборудования для проведения исследований, вы можете получить направление в Центр планирования семьи, где все необходимые процедуры будут проведены в рамках ОСМС», – говорит акушер-гинеколог и репродуктолог Татьяна Слободчикова.

После получения положительного заключения комиссии пары смогут выбрать любую клинику в Казахстане для проведения процедуры ЭКО.

Стоит отметить, что на 2023 год в Карагандинской области было выделено больше 400 квот на процедуру ЭКО. А на 2024 год в регионе была выделена 431 квота.