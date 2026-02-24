Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году на территории Актюбинской области насчитывалось 35 населенных пунктов, добровольно отказавшихся от реализации алкогольной продукции. В этом году в рамках оперативно-профилактических мероприятий “Қауіпсіз аула” и “Алкогольсіз аула” еще пять сел в четырех районах области приняли решение отказаться от продажи спиртных напитков. Таким образом, общее количество "трезвых" населенных пунктов увеличилось до 40, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как отмечает министерство, проведенный анализ показывает, что за последние пять лет в этих селах наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня преступности.

Вместе с тем в ряде районов работа в данном направлении требует активизации. В частности, в Алгинском, Хромтауском и Каргалинском районах количество сел, отказавшихся от реализации алкоголя, остается незначительным.

Практика показывает, что отказ от алкоголя напрямую влияет на снижение числа правонарушений. Так, в Шалкарском районе жители села Шетыргыз еще в 2020 году приняли решение отказаться от реализации спиртной продукции. В результате за последние шесть лет в этом населенном пункте не зарегистрировано ни одного преступления.

Работа по расширению числа сел, присоединившихся к акции "Трезвое село", будет продолжена, добавили в МВД.