Количество победителей в лотерее на грин-карты не снизилось, несмотря на ужесточение миграционной политики администрации президента Дональда Трампа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Из почти 21 миллиона заявок, поданных на участие в лотерее грин-карт на 2026 финансовый год, право претендовать на иммиграционную визу получили 129 516 человек с учетом членов их семей.

Тем временем, в лотерее грин-карт, проходившей до начала второго президентского срока Трампа, было отобрано 131 060 кандидатов из примерно 20 миллионов заявок.

Победа в лотерее не гарантирует автоматического получения вида на жительство в США. Отобранные участники получают возможность подать заявление на иммиграционную визу в рамках ежегодной квоты, которая составляет примерно 55 тысяч виз. Однако из-за законодательных корректировок фактическое количество доступных виз в 2026 году сократится примерно до 51 850.

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.