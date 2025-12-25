Количество выигравших грин-карту не снизилось при политике Трампа

США
311
Айман Аманжолова
корреспондент

Количество победителей в лотерее на грин-карты не снизилось, несмотря на ужесточение миграционной политики администрации президента Дональда Трампа, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Из почти 21 миллиона заявок, поданных на участие в лотерее грин-карт на 2026 финансовый год, право претендовать на иммиграционную визу получили 129 516 человек с учетом членов их семей.

Тем временем, в лотерее грин-карт, проходившей до начала второго президентского срока Трампа, было отобрано 131 060 кандидатов из примерно 20 миллионов заявок.

Победа в лотерее не гарантирует автоматического получения вида на жительство в США. Отобранные участники получают возможность подать заявление на иммиграционную визу в рамках ежегодной квоты, которая составляет примерно 55 тысяч виз. Однако из-за законодательных корректировок фактическое количество доступных виз в 2026 году сократится примерно до 51 850.

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

#США #Трамп #гринкард

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Даже дедушке нет места
Вкус Нового года
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Важный выбор студентов
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Американец сорвал джекпот в $1,8 млрд
Концерн Hyundai отзовет более 50 тысяч автомобилей в США
В США нелегалам выплатят по $3 тыс. за самодепортацию до Но…
Мощные ливни обрушились на Калифорнию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]